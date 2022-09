Brasil. Ministro da Economia avisa Bolsonaro que discursos antidemocráticos são “barulho” que pode magoar a retoma da economia

O ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, avisou esta sexta-feira Jair Bolsonaro que a crise institucional que o Presidente provocou ao ameaçar o poder judicial pode dificultar a recuperação da economia brasileira. "A pergunta é se poderia todo esse barulho sobre instituições e democracia atrapalhar essa bem posicionada economia. Minha resposta é: isso poderia gerar muito barulho, isso poderia desacelerar o crescimento, mas não mudaremos a direção [das políticas económicas]”, sublinhou Paulo Guedes durante um evento virtual do banco Credit Suisse.

Esta ideia tem sido defendida por vários economistas ouvidos por órgãos de comunicação brasileiros durante esta semana: "Com frequência, diante da reação do mercado e de interlocutores, Bolsonaro recuava. O que vemos agora é que decidiu dobrar a aposta", disse a economista Zeina Latif ao portal de notícias G1 na quarta-feira, um dia depois do discurso de Bolsonaro durante a celebração do Dia da Independência do Brasil - e um dia antes de o Presidente efectivamente recuar nas suas palavras antidemocráticas, ao publicar uma “Declaração à Nação” esta quinta-feira.

Recorde-se que, na quarta-feira, as empresas de capital aberto da bolsa de valores brasileira perderam 195,3 mil milhões de reais (31 mil milhões de euros) em valor de mercado, um dia depois do discurso antidemocrático de Jair Bolsonaro. Entre as empresas mais afectadas estão a Petrobras, que perdeu 19,6 mil milhões de reais (3,13 mil milhões de euros).

Talvez por isso, Paulo Guedes quis explicar isto ao seu Presidente: "Uma coisa é manifestar sua opinião sobre como as instituições estão trabalhando, mas não instigar a violência", afirmou, tendo de seguida feito uma tentativa de defesa da conduta de Bolsonaro, que na terça-feira pôs em causa o princípio da separação de poderes e a independência do poder judicial brasileiro: “Atores, especificamente o presidente, podem ter ultrapassado os limites em palavras, mas não em ações. Mas a coisa é: e os atos? O presidente nunca mandou prender ninguém, nunca transgrediu nada no campo fiscal. O presidente está tentando muito, o máximo que ele pode, para ficar dentro das quatro linhas”, afirmou Paulo Guedes.

Na quinta-feira, Bolsonaro tentou serenar os ânimos que o seu discurso inflamou ao divulgar a “Declaração à Nação”. Acabou por ser gozado por várias personalidades do Brasil: “Já dizia minha avó: Quem brinca com fogo se queima. Ou faz pipi na cama", escreveu Luíz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde demitido por Jair Bolsonaro e agora pré-candidato à eleição presidencial de 2022. João Dória, governador de São Paulo e também presidenciável, reagiu assim: “o leão virou um rato”.

Bolsonaro parece querer continuar a manter-se dentro das quatro linhas, mas sem que se note que está dentro delas. Por um lado, pediu calma a alguns dos seus apoiantes mais fanáticos que esta sexta-feira ainda permaneciam em Brasília: “Alguns querem que eu vá lá e degole todo mundo. Hoje em dia, não existe país isolado, todo mundo está integrado ao mundo. É preciso buscar o entendimento o máximo possível", declarou.

Por outro lado, criticou aqueles que consideram o documento como um acto de contrição: “Cada um fala o que quiser. O cara não lê a nota e reclama. Leia a nota, é bem curtinha, duas, três vezes. São dez pequenos itens. Entenda. A gente vai acertando, a gente vai acertando. O acúmulo de lixo, de problemas, tem 30, 40 anos”, disse o Presidente a outros apoiantes seus, lembrando que os mercados reagiram positivamente ao documento.