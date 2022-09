Amazon promete pagar as despesas de educação a 750 mil trabalhadores

A Amazon declarou esta sexta-feira que irá pagar aos seus 750 mil trabalhadores as propinas do ensino universitário. A multinacional decidiu lançar esta medida numa conjuntura em que luta para atrair e manter funcionários devido à escassez de mão de obra no setor.

A empresa anunciou que investirá cerca de mil milhões de euros no financiamento das despesas em causa, ao qual os trabalhadores terão acesso anualmente enquanto permanecerem ao seu serviço. Acrescentou, também, que irá cobrir outros tipos de despesas com educação, incluindo o ensino secundário e cursos de inglês.

A plataforma de comércio eletrónico fundada por Jeff Bezos junta-se a outras empresas que já decidiram disponibilizar fundos destinados a ajudar a suportar os gastos com a educação dos trabalhadores, depois de iniciativas semelhantes gigantes como a Walmart e a Target.

Em agosto, a Walmart disse que pagaria os custos das mensalidades e livros aos seus funcionários, com cerca de 1,5 milhões de pessoas elegíveis. Já a Target revelou que ofereceria licenciaturas gratuitas a mais de 340 mil funcionários das lojas nos Estados Unidos.

"A Amazon é agora o maior polo de criação de empregos nos Estados Unidos e sabemos que investir em formação gratuita para as nossas equipas pode ter um grande impacto para milhares de famílias em todo o país", disse Dave Clark, chefe de consumo mundial da Amazon. As empresas norte-americanas estão a oferecer uma série de benefícios e incentivos para atrair os funcionários ao mercado de trabalho, à medida que as restrições da covid-19 diminuem.

As vagas de emprego atingiram um novo recorde de 10,9 milhões em julho passado, ultrapassando o número de desempregados em mais de dois milhões, de acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA. Estes registos devem-se a uma elevada preocupação com os riscos de contrair covid-19 no emprego, bem como à falta de creches acessíveis, segundo a BBC News.