Putin e Lukashenko ultimam acordo de integração económica entre Rússia e Bielorrússia

Os Presidentes russo, Vladimir Putin, e bielorrusso, Alexandr Lukashenko, iniciaram esta quinta-feira negociações para ultimar o acordo de integração económica entre os respetivos países no âmbito da União Estatal. Putin mostrou-se disposto a pôr "ponto final" no documento, que inclui 28 programas que pretendem criar um espaço comum entre as duas antigas repúblicas soviéticas.

Os programas, que foram alvo de árduas negociações desde há três anos, referem-se à integração comercial, fiscal, aduaneira, industrial e energética. No caso de ambos os chefes de Estado darem hoje luz verde, Putin adiantou que os primeiros-ministros aprovarão o acordo na sexta-feira.

"Isto não está relacionado com nenhuma conjuntura política atual nos nossos países, nem com o calendário político, em vésperas das eleições legislativas na Rússia", afirmou. Na sua opinião, a atual crise económica ligada à pandemia de covid-19 está a obrigar ambos os países a "procurar recursos" e "melhorar a competitividade".

Por seu lado, Lukashenko expressou a sua confiança em que as negociações sejam "bem-sucedidas", já que russos e bielorrussos "são praticamente o mesmo povo". Em caso de êxito, acrescentou, "será um grande passo em muitas áreas".

Em resposta às críticas da oposição e do Ocidente, Lukashenko assegurou que a União Estatal não implicará uma perda de soberania.

O Presidente bielorrusso pôs um travão à assinatura da União Estatal em finais de 2019, entre a melhoria das relações com o Ocidente e supondo que o acordo era pernicioso para a economia bielorrussa, especialmente no domínio energético.

As negociações aceleraram depois de a reeleição de Lukashenko, nas eleições presidenciais de agosto de 2020, ter desencadeado os maiores protestos anti-governamentais desde a queda da União Soviética e a unânime condenação do Ocidente.

Minsk solicitou desde então vários empréstimos a Moscovo, que defendeu Lukashenko das críticas de que foi alvo devido à violenta repressão das manifestações pacíficas.

O primeiro Presidente russo, Boris Yeltsin, e Lukashenko assinaram o acordo sobre a União Estatal a 8 de dezembro de 1999.