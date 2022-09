Vaticano entrega 15 mil gelados a prisioneiros em Roma

O Papa Francisco encomendou 15 mil gelados para serem entregues a cidadãos detidos nas prisões de Roma, uma iniciativa que se destinou a ajudar a enfrentar o verão mais quente na Europa, desde que há registos. Os gelados foram entregues pelo cardeal polaco Konrad Krajewski nas prisões Regina Coeli, no centro da capital, e Rebibbia, na periferia.

O gabinete de caridade do Vaticano, chefiado por Krajewski, não tirou férias no mês de Agosto. Todos os voluntários se dedicaram, de acordo com um comunicado do Vaticano, à continuidade da sua devoção a duas das sete obras de misericórdia: a visita aos prisioneiros e ao consolo daqueles que necessitam.

A doação foi um dos vários "pequenos gestos evangélicos" feitos durante o verão "para ajudar e dar esperança a milhares de pessoas nas prisões de Roma", acrescentou o comunicado.

Em junho, cerca de 20 prisioneiros de Rebibbia encontraram-se com o pontífice, antes de visitarem os Museus do Vaticano. O gabinete de caridade do Vaticano também levou pequenos grupos de sem abrigo “a ver o mar, para uma tarde de descontração, e a um jantar numa pizzaria”. A instituição católica também forneceu testes gratuitos para a covid-19 e vacinas para os sem abrigo de Roma, assim como para cidadãos de baixos rendimentos.

O departamento de Krajewski, de acordo com o comunicado, também enviou uma máquina de raios-x computadorizada para uma unidade de saúde em Madagascar e cerca de dois milhões de euros de fundos para melhorar as instalações médicas em três países africanos, não identificados, durante o verão.

Este verão foi um dos mais quentes alguma vez registados em Itália, com Siracusa, uma cidade na Sicília, a registar 48,8ºC em agosto. As regiões do sul de Itália sofreram graves incêndios florestais em consequência do calor extremo e dos ventos fortes que se fizeram sentir.

Krajewski, de 57 anos, foi nomeado capelão de caridade, um trabalho que o papa transformou numa missão de voluntariado em 2013.