Chama-se Nipah: Índia tenta controlar novo vírus

Um rapaz de 12 anos morreu no passado domingo, 5 de setembro, no estado de Kerala, na Índia, vítima de um novo vírus, o Nipah, lançando o receio num país onde mais de 440 mil pessoas já perderam a vida para a pandemia de covid-19. Mais dois cidadãos já acusaram positivo para este novo vírus e as autoridades indianas estão a tentar encontrar pessoas que tenham estado em contacto com a vítima mortal, com o objetivo de evitar a propagação.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já "listou o vírus Nipah como uma prioridade, devido ao seu potencial epidémico," refere o jornal norte-americano "Washington Post". “Neste momento, não há nenhuma razão para alarme, mas é preciso ter cuidado,” disse Veena George, ministro da Saúde no estado de Kerala. Os média locais revelam que o ministro da Saúde da Índia, Mansukh Mandaviya, também mandou uma equipa para o local para oferecer ajuda nas investigações.

O vírus Nipah foi descoberto pela primeira vez em 1999 na Malásia e em Singapura, de acordo com o Centro de Deteção e Prevenção de Doenças. Teve origem em porcos e transmite-se de animais para humanos e, só depois, de pessoa para pessoa, que podem contrair o vírus pelos “fluídos corporais,” indica o "Washington Post".

Os sintomas da doença são variáveis, mas os mais comuns incluem febre, dores de cabeça, vómitos, dor de garganta e dores musculares. Nos casos mais graves, pacientes podem vir a ter problemas respiratórios. Tal como sucede com a covid-19, pode contrair-se a doença e permanecer-se assintomático.

De acordo com a OMS, este vírus pode ser mais mortífero do que a covid-19, mas é menos transmissível. Atulamente, “ainda existe pouca informação sobre esta nova doença, algo que preocupa os especialistas,” escreve o diário norte-americano.