Bolsonaro pode ser acusado de “crime de responsabilidade”, diz Presidente do Supremo Tribunal Federal brasileiro

Um dia depois de Jair Bolsonaro ter ameaçado o poder judicial brasileiro, o Presidente do Supremo Tribunal Federal foi claro: a instituição que lidera não vai ceder a quaisquer ameaças ou intimidações por parte do presidente do Brasil. O tribunal “jamais aceitará ameaças à sua independência nem intimidações ao exercício regular de suas funções”, garantiu Luiz Fux durante o discurso de abertura da sessão do plenário do tribunal.

“O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de apresentar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade, a ser analisado pelo Congresso Nacional”, sublinhou.

Esta terça-feira, Bolsonaro insurgiu-se contra Alexandre de Moraes, juiz do Supremo Tribunal Federal: “Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou, ele tem tempo ainda de pedir o seu boné e ir cuidar da sua vida. Ele, para nós, não existe mais”, disse o Presidente durante um discurso em Brasília, esta terça-feira, sob a ocasião do Dia da Independência do Brasil.

Eis o que motivou as palavras de Bolsonaro: no início da semana, Alexandre de Moraes decidiu a favor da prisão de indivíduos envolvidos na organização de atos contra as instituições e a democracia brasileira - nomeadamente Márcio Giovani Niquelatti e Cássio Rodrigues Costa Souza, apoiantes de Bolsonaro que ficaram em prisão preventiva por divulgar ameaças de morte ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Além disso, foram também ordenadas buscas seus domicílios e o congelamento das contas bancárias.

Revelando ignorância do funcionamento de uma democracia e do conceito de separação de poderes, Bolsonaro criticou a decisão judicial: “Ou esse ministro [Alexandre de Moraes] se enquadra ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Sai, Alexandre de Moraes. Deixa de ser canalha.”

A decisão do magistrado foi ao encontro às medidas pedidas pela Procuradoria Geral da República: E segundo a Constituição brasileira, uma decisão judicial do Supremo Tribunal não pode ser desrespeitada. Ora, ao ameaçar não acatá-la, Bolsonaro pode estar a incorrer num “crime de responsabilidade”, sublinhou o presidente do Supremo Tribunal Federal.

“A crítica institucional não se confunde – e nem se adequa – com narrativas de descredibilização do Supremo Tribunal e de seus membros, tal como vêm sendo gravemente difundidas pelo Chefe da Nação. Ofender a honra dos Ministros, incitar a população a propagar discursos de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal e incentivar o descumprimento de decisões judiciais são práticas antidemocráticas, ilícitas e intoleráveis”, acrescentou Fux.

Impeachment é hipótese, dizem juristas

A ideia de que Bolsonaro cometeu um crime foi reforçada por juristas ouvidos por órgãos de comunicação brasileiros: "Ele ameaça também descumprir decisões judiciais. Do ponto de vista jurídico constitucional, o atentado à independência e harmonia entre os poderes e o descumprimento de decisões judiciais configuram, em tese, a prática de um crime de responsabilidade pelo presidente da República”, explicou ao portal de notícias G1 Gustavo Binenbojm, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

andressa anholete

Ora, isto pode fazer com que, depois de uma avaliação do Congresso Nacional e uma autorização da Câmara de Representantes, o Senado decida a favor do "impeachment do presidente e na perda dos seus direitos políticos por oito anos", apontou o docente.

Quase todos os partidos políticos brasileiros - incluindo de direita - repudiaram as palavras proferidas por Bolsonaro contra a democracia, O Partido Social Liberal (PSL), por exemplo, que em 2018 serviu de plataforma para Bolsonaro ascender ao poder, criticou em comunicado “o discurso do senhor Presidente da República ao insurgir-se contra as instituições de nosso país.”

No seu discurso, o Presidente do Supremo Tribunal Federal pediu aos seus concidadãos para respeitarem a democracia e a Constituição: “Povo brasileiro, não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas, que criam falsos inimigos da nação. Mais do que nunca, o nosso tempo requer respeito aos poderes constituídos. O verdadeiro patriota não fecha os olhos para os problemas reais e urgentes do país.”

Estas palavras não foram ouvidas por alguns apoiantes de Bolsonaro, que esta quarta-feira tentaram ocupar o Ministério da Saúde, em Brasília: foram impedidos de entrar pelos seguranças. Segundo a Lusa, ontem, depois do Presidente falar, dezenas de ativistas permaneceram na Esplanada dos Ministérios, a avenida central que concentra todas as instituições públicas na capital, tendo obrigado as forças de segurança a cortar o trânsito no local.

Fux lamenta que Bolsonaro esteja a atentar contra o povo que deveria representar: “Infelizmente, tem sido cada vez mais comum que alguns movimentos invoquem a democracia como pretexto para a promoção de ideais antidemocráticos. Estejamos atentos a esses falsos profetas do patriotismo, que ignoram que democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo, ou o povo contra as suas instituições.”

Por fim, deixou uma definição de democracia, contrária às palavras de Bolsonaro: “Todos sabemos que quem promove o discurso do “nós contra eles” não propaga a democracia, mas a política do caos. Em verdade, a democracia é o discurso do “um por todos e todos por um, respeitadas as nossas diferenças e complexidades”.