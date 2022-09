Xavier, Robô Xavier: o espião das autoridades de Singapura que fiscaliza o comportamento das pessoas na rua

As autoridades de Singapura estão a testar o uso na via pública de robôs autónomos, munidos com câmaras de 360 graus, para fiscalizar comportamentos indevidos por parte dos cidadãos.

Chamam-se Xavier e vão estar atentos ao estacionamento indevido de bicicletas, bem como fiscalizar ajuntamentos com mais de cinco pessoas e até mesmo apanhar em flagrante quem fuma em zonas proibidas.

Por enquanto são apenas dois aqueles que já andam a patrulhar a movimentada zona de Toa Payoh Central, mas, no futuro, se a missão de controlar “comportamentos sociais indesejáveis” for bem sucedida, podem ser muitos mais.

Os dados captados pelas câmaras instaladas nos robôs são inseridos num software de inteligência artificial que reporta situações de incumprimento diretamente para as autoridades.

“Assim que o Xavier detetar qualquer uma das situações referidas, ele envia alertas em tempo real para os centros de comando”, explica em comunicado a Home Team Science and Technology Agency, responsável pelo desenvolvimento destes robôs espiões.

Além de alertar as autoridades, o Xavier tem também uma função pedagógica, exibindo mensagens “educativas” para que os cidadãos adotem boas práticas.