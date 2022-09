“Seu idiota”: pato falante australiano comprova que a espécie também podem imitar discurso

Ripper, um pato almiscarado australiano, foi registado a vocalizar “seu idiota” (tradução livre de "you bloody fool"), segundo o "The Guardian". O registo demonstra que estes animais podem, de facto, imitar sons, como comprova um estudo publicado pela Royal Society, a Academia das Ciências britânica.

A gravação do pato parece ser o primeiro exemplo documentado da espécie a imitar sons, juntando-se a outros pássaros como os papagaios e beija-flores.

Ripper, criado em cativeiro na Reserva Natural de Tidbinbilla, a sudoeste de Canberra, foi gravado a reproduzir o som de portas a bater e a frase “seu idiota”. Os investigadores acreditam que a frase tenha sido várias vezes proferida pelo tratador de Ripper, mas não têm certeza da idade a que foi exposto à mesma pela primeira vez. Na altura das gravações o pato tinha quatro anos e fazia as suas vocalizações durante exibições agressivas de acasalamento.

Peter Fullagar, um investigador australiano reformado, registou Ripper pela primeira vez há mais de três décadas. No entanto, as suas gravações só ressurgiram recentemente na sequência do trabalho do professor Carel Ten Cate, da Universidade de Leiden, na Holanda, que encontrou uma referência a um pato falante num livro sobre a vocalização de pássaros. Ten Cate disse que só ficou convencido após ouvir as gravações. “Quando li, pensei ‘é uma farsa, não pode ser verdade’. Mas acabou por ser verdade.”

Ripper nasceu de um ovo e foi criado à mão. Embora a gravação soe como “seu idiota”, Ten Cate disse que era possível que Ripper quisesse dizer “comida”. “Posso imaginar que o cuidador diria, em tom de brincadeira, ‘Ok, aqui está tua comida, idiota’.”

Ripper não é o único pato almiscarado a fazer estas demonstrações. Fullagar registou um segundo pato em Tidbinbilla, em 2000. Os investigadores também observaram pelo menos dois outros patos almiscarados com habilidades semelhantes, embora não existam registos. Um pato no Parque Natural de Pensthorpe, no Reino Unido, foi ouvido “a tossir e a imitar um cavalo a bufar”, enquanto outro em Slimbridge foi observado a reproduzir “a tosse característica do seu cuidador e também o guincho de um torniquete”.

Dominique Potvin, da Universidade de Sunshine Coast, confirmou ao "The Guardian" que as vocalizações gravadas - como a de uma porta de aviário a abrir e fechar - correspondiam tão bem aos sons reais que havia pouca margem para duvidar de que se tratava de uma imitação.

Os patos almiscarados são únicos, dado que, no início de vida, dependem muito dos cuidados maternos. O processo de cortejo da espécie também é fora do comum entre os patos, envolvendo vocalizações agudas.

“Os machos de uma determinada área reúnem-se e fazem as suas apresentações com as vocalizações”, disse Ten Cate. “As fêmeas vão lá e selecionam machos para acasalar.”

A descoberta muda o que se sabia sobre a evolução da aprendizagem da linguagem vocal em pássaros. Ten Cate julga que o talento do pato almiscarado como mímico sugere que a habilidade evoluiu independentemente em vários grupos de pássaros.