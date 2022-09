Possível demolição da mansão onde gangster Al Capone morreu causa polémica em Miami

Em 1928, o gangster Al Capone, então com 29 anos, comprou uma mansão numa ilha próxima de Miami Beach, na Flórida. Pagou 40 mil dólares por ela e lá passou os verões durante três anos, antes de ser condenado em tribunal por evasão fiscal e ter estado preso durante seis anos e meio. Foi libertado da prisão bastante doente (tinha sífilis) e viveu na propriedade de Miami até à sua morte, em 1947: faleceu de paragem cardiorespiratória num dos quartos de hóspedes da mansão. A sua viúva vendeu a casa poucos anos depois, em 1952, tendo tido vários donos desde então

O atual dono, Todd Glaser, é um investidor imobiliário que comprou a propriedade por 10.75 milhões de dólares - qualquer coisa como 9,75 milhões de euros. Agora, quer demoli-la para construir uma habitação luxuosa do século XXI. No entanto, vários membros da comunidade não concordam com a decisão. A história é contada pelo jornal norte-americano “The New York Times”.

“[O facto de Al Capone ter sido o dono da casa] não é motivo para celebrar, na minha opinião”, diz Glaser, comparando a propriedade a estátuas da Confederação norte-americana, vistas como símbolos do racismo no país - aliás, Glaser lembra que demoliu uma casa que pertenceu a Jeffrey Epstein, milionário que foi condenado por abuso sexual. “Não vale a pena preservar a casa só por causa da pessoa que morou nela”, acrescenta, argumentando que a casa tem problemas estruturais. Além disso, Glaser está descontente com a curiosidade que a habitação atraiu nos últimos tempos.

Mas nem todos têm a mesma opinião. “Al Capone não foi de todo um santo. [Mas] consideramos que esta casa é uma parte da história da nossa cidade: o bom, o mau e o vilão”, argumenta Daniel Ciraldo, presidente da Miami Design Preservation League, uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de preservar estruturas significativas nesta cidade norte-americana. “A casa faz parte do ADN da nossa cidade”, remata.

Entretanto, uma petição online para preservar a mansão reuniu mais de 300 assinaturas até esta segunda-feira à noite - e foi marcada uma reunião da Miami Beach Historic Preservation Board para o próximo dia 13 de setembro, para que os residentes da zona possam dar a sua opinião sobre o tema.