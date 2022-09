Novo impasse negocial força terceiras eleições legislativas na Bulgária este ano

A Bulgária vai realizar as terceiras eleições gerais desde abril depois de o Partido Socialista Búlgaro ter desistido esta terça-feira de formar Governo, esgotando assim a última tentativa de organizar um executivo, depois de vetos e bloqueios entre os partidos. "Infelizmente, encaminhamo-nos para novas eleições e novas negociações para formar Governo", anunciou o Presidente do país, Rumen Radev.

A líder socialista, Kornelia Ninova, justificou hoje a devolução ao chefe de Estado do mandato para formar um executivo pela falta de apoio de três novos partidos que entraram no parlamento em abril.

Radev terá agora que decidir quando dissolver o parlamento e convocar eleições, tendo já adiantado que pretende adiar o escrutínio para dar tempo ao parlamento de aprovar o orçamento geral para 2022. Além disso, Radev quer evitar que as novas eleições legislativas coincidam com a primeira volta das eleições presidenciais, marcadas para 14 de novembro, para as quais está a concorrer.

Alguns analistas salientam que Radev está preocupado com a possibilidade de uma coincidência de datas o prejudicar nas urnas. O único prazo estabelecido é que o escrutínio deve ser feito no máximo de dois meses após a dissolução do parlamento.

Esta nova crise política no país mais pobre e corrupto da União Europeia começou após as eleições de abril, das quais saiu um parlamento fragmentando, com três novos partidos que surgiram após as manifestações do verão anterior contra o Governo conservador do GERB, formação que domina desde 2009.

Esses três partidos não somam maioria de governo, nem estão dispostos a apoiar as três formações tradicionais, o GERB, o socialista e o Movimento pelos Direitos e Liberdades, de minoria turca, que consideram responsáveis pela corrupção e clientelismo político desenfreados no país.

O impasse forçou uma repetição do sufrágio em junho, no qual o GERB foi ultrapassado como força principal pelo Existe Tal Povo (There is Such a People, no nome em inglês), a formação anti elite e contestatária, do cantor e apresentador de televisão Slavi Trifonov.

Desde então, tanto Trifonov como o ex-primeiro ministro Boiko Borisov, do GERB, desistiram de formar um Governo quase sem abrir negociações com outras forças, argumentando a inexistência de maiorias.