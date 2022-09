Israel lança ataques aéreos sobre a Faixa de Gaza

said khatib/getty images

Israel lançou esta terça-feira ataques aéreos no que alega ser um local de resistência na Faixa de Gaza, depois de os palestinianos terem lançado balões incendiários contra Israel em apoio a seis prisioneiros que escaparam de uma prisão.

As forças israelitas continuam a procurar os seis palestinianos, incluindo um ex-líder de um grupo armado, que se evadiram de uma prisão de alta segurança, na segunda-feira, através de um túnel escavado sob um lavatório.

Na reação à ação palestiniana de apoio a estes fugitivos, Israel enviou hoje aviões de combate que atingiram uma fábrica de foguetes ('rockets') do Hamas, bem como um complexo militar em Khan Yunis, uma cidade a sul de Gaza, de acordo com um comunicado do exército israelita.

Para Israel, a fuga - através de um túnel secreto, provavelmente com ajuda externa - constitui uma violação de segurança embaraçosa, o que justifica a caça ao homem massiva que foi lançada durante as últimas horas.

Os prisioneiros poderão ter-se escondido depois de rastejarem por um túnel estreito que vai do chão da sua cela a um buraco feito nas paredes da prisão. A fuga constitui ainda um momento delicado para o novo Governo de coligação em Israel, que procura manter a calma na região após o conflito militar de 11 dias com o Hamas, em maio.

Os palestinianos consideram os prisioneiros em fuga como heróis da sua causa nacional e muitos comemoraram a evasão nas redes sociais. "Todos os prisioneiros palestinianos querem liberdade e têm o direito de procurar qualquer caminho para a liberdade", disse o primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, sem se referir diretamente à fuga. Israel ergueu bloqueios de estradas e está a conduzir patrulhas na área.

A Rádio do exército israelita informou que 400 prisioneiros estão a ser transportados para outros locais, como medida de proteção contra qualquer tentativa de fuga adicional.

Esta foi a maior fuga palestiniana de uma prisão israelita desde 1987, quando seis militantes do grupo Jihad Islâmica fugiram de uma cadeia fortemente vigiada em Gaza, meses antes do início da primeira intifada contra Israel. Os seis homens que escaparam na manhã de segunda-feira são oriundos de Jenin, na Cisjordânia ocupada, a cerca de 25 quilómetros de distância.

O primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, classificou a fuga como um "grave incidente" que exige o máximo esforço dos vários ramos de segurança de Israel.

A fuga representa um dilema para o Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, que se encontrou com o ministro da Defesa israelita, Benny Gantz, há uma semana, numa reunião de alto nível.