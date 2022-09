Dia da independência do Brasil: apoiantes de Bolsonaro invadiram avenida junto a Congresso e Supremo Tribunal, em Brasília

Um Protesto pró-bolsonaro invadiu na noite desta segunda-feira a Esplanada dos Ministérios, a avenida que dá acesso aos edifícios do Congresso, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto, em Brasília.

Segundo O Globo, manifestantes e camiões romperam as barreiras montadas pela Polícia Militar, chegaram perto do Congresso e montaram tendas no relvado. O jornal brasileiro dá ainda conta que a polícia está a negociar a saída dos manifestantes e bloqueou o caminho para que não cheguem à Praça dos Três Poderes, onde está localizado o edifício do Supremo Tribunal Federal.

Eduardo Bolsonaro, deputado federal e um dos filhos do presidente, esteve no local por volta das 22h. Terá cumprimentado os manifestantes e subido a um dos camiões.

Os apoiantes de Bolsonaro estão na capital para os protestos convocados para o Dia da Independência do Brasil, que esta terça-feira comemora 199 anos. Segundo a imprensa local, a hotelaria da cidade está quase com a lotação máxima ocupada. Várias caravanas de manifestantes estão a deslocar-se para a cidade, sendo esperadas pessoas de pelo menos dez estados.

São Paulo deverá também ser um dos principais palcos das manifestações desta terça-feira. A maior concentração de pessoas é esperada na Avenida Paulista. Há igualmente protestos da oposição convocados em locais diferenciados para evitar confrontos diretos.

Os protestos foram incentivados pelo próprio Presidente e decorrem num momento de tensão entre Bolsonaro, o STF e o Congresso, que o primeiro acusa de estarem a agir como oposição. Bolsonaro estará de manhã nos protestos de Brasília e à tarde em São Paulo.

Apesar de Bolsonaro ter garantido que o Brasil está em paz e que ninguém precisa temer manifestações convocadas pela extrema-direita, preveem-se momentos de tensão. Nas redes sociais, os manifestantes bolsonaristas têm instado a "invasão" do Parlamento e do STF, feito ameaças e até sugerido o assassinato de juízes.

De acordo com a imprensa internacional, há um forte dispositivo policial pronto a intervir. Só no Congresso estão destacados cinco mil polícias.

Esta segunda-feira, o The Guardian divulgou uma carta aberta assinada por vários ex-líderes mundiais que alertava para a hipótese de Bolsonaro estar a preparar um golpe militar. Teme-se que os apoiantes bolsonaristas tentem replicar o ataque dos apoiantes de Trump ao Capitólio, nos Estados Unidos, em janeiro.