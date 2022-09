Aumenta para 2248 o número de mortes em terramoto no Haiti

O número de mortos no terramoto que atingiu o Haiti, no dia 14 de setembro, subiu para 2248, de acordo com o relatório oficial da Proteção Civil local, publicado hoje, indicando haver 329 desaparecidos e 12.248 feridos.

A nova contagem contabiliza mais 41 mortes e menos 15 desaparecidos do que os últimos dados, revelados há duas semanas.

De acordo com os dados publicados em 22 de agosto, o terramoto de magnitude 7,2 na escala de Richter havia provocado pelo menos 2207 mortes, 344 desaparecidos e 12.268 feridos.

Registado no sudoeste do país caribenho, o sismo destruiu 53.815 casas, danificou outras 83.770 casas e deixou pelo menos 690 mil pessoas em situação de sem-abrigo.

Cerca de 25 mil pessoas, segundo as autoridades locais, continuam deslocadas e alojadas em cerca de 60 abrigos informais, identificados pela Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A missão de busca e salvamento por sobreviventes terminou oficialmente na passada sexta-feira e contou com o apoio de equipas de resgate do Brasil, Colômbia, Estados Unidos da América, França, México e Reino Unido.

Segundo a Proteção Civil, os efeitos do sismo foram devastadores no sudoeste da península haitiana, onde se registaram danos em estradas, quatro portos e 62 centros médicos.

Também, acrescenta, 566 estabelecimentos de ensino ficaram danificados e outros 171 completamente destruídos, representando 16% das escolas da região.

Devido à destruição das escolas, o governo haitiano decidiu adiar o início do ano letivo na região sul por 15 dias, área onde as aulas vão iniciar-se em 4 de outubro, enquanto no restante do país começarão em 21 de setembro.