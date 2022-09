Afeganistão. Talibãs estão a cobrir murais de arte urbana com slogans e bandeiras do novo regime

Desde que, a 15 de agosto, entraram em Cabul e assumiram o controlo de (quase) todo o território do Afeganistão, os talibãs têm-se esforçado para passar uma mensagem ao Ocidente de maior abertura e tolerância, na tentativa de obter reconhecimento internacional e afastar as marcas da opressão deixadas há 20 anos quando foram retirados do poder.

Se, por um lado, regressaram mais adaptados aos novos tempos, ao ponto de utilizarem as redes sociais para comunicações oficiais, por outro já silenciaram a música nas emissoras afegãs, onde as mulheres também deixaram de poder ser locutoras. Na província de Herat, foram proibidas igualmente as aulas mistas nas universidades.

Enquanto isso, na capital, os ‘estudantes’, com uma visão radical do Islão, vão eliminando todos os vestígios de arte urbana que coloria a cidade, branqueando os murais onde agora são pintados slogans e bandeiras do Emirado Islâmico do Afeganistão.

Antes de Cabul ter sido tomada pelos talibãs, era possível encontrar grafitis que retratavam um pouco de tudo, desde o assassinato de George Floyd até ao acordo de paz rubricado com os Estados Unidos.

shah marai / getty images

Muitos dos murais tinham sido pintados pelo grupo de artistas urbanos denominado “Artlords”, que ao longo de oito anos foram utilizando os espaços públicos de Cabul como montra para vários problemas e causas sociais.

“Alguns desses murais eram a alma de Cabul. Deram beleza à cidade e bondade ao povo que estava a sofrer”, enalteceu Omaid Sharifi, fundador dos “Artlords”, citado pelo The Guardian. “Esses murais não pertencem apenas a mim ou aos Artlords, pertencem ao povo afegão, porque para cada um deles convidámos entre 50 a 200 pessoas para pintá-los”, acrescenta o artista urbano.

“O Talibã foi e é um movimento que só entende de armas, violência, decapitações, coletes suicidas e bombas”, acusa Omaid Sharifi.

Um dos murais prestava homenagem ao médico japonês Tetsu Nakamura, diretor da organização Peace Japan Medical Services, que prestou ajuda humanitária no Afeganistão até 2019, quando foi morto a tiro em Jalalabad.

A autoria do assassinato foi atribuída aos talibãs, que agora cobriram com tinta branca o mural em memória do ativista, colocando lá uma inscrição que celebra a “vitória” do novo regime contra os Estados Unidos. Outros slogans reivindicam que os talibãs são os "verdadeiros defensores da nação”.