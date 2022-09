Teocracia ameaça Afeganistão. É mais fácil tomar o poder do que governar

Após uma sangrenta guerra de duas décadas, as últimas tropas estrangeiras deixaram esta semana o Afeganistão. Para os talibãs começará um desafio maior: governar um país destruído, pobre e dividido.

Quando o último avião americano descolou, segunda-feira, do aeroporto de Cabul, ponto final de uma humilhante retirada, salvas de metralhadora ecoaram por toda a capital afegã, rejubilando com a vitória. No dia seguinte, tropas de elite do movimento talibã (esquadrão Badri 313) ocuparam o aeroporto e inspecionaram todos os hangares, entre helicópteros e outro material de guerra deixado pelos americanos, a maioria semidestruído. “Parabéns ao Afeganistão, esta vitória é de todos”, exortou Zabihullah Mujahid, porta-voz talibã. “Foi uma lição para outros invasores.”