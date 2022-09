20 anos do 11 de Setembro: “A América não pode estar em todo o lado”

Ari Fleischer foi secretário de Imprensa da Casa Branca e um dos maiores aliados de George W. Bush. No dia 11 de setembro de 2001 estava ao lado do então Presidente dos Estados Unidos quando lhe disseram que a Al-Qaeda atacara o país. Em entrevista ao Expresso, a propósito do 20º aniversário do atentado que provocou cerca de três mil mortos, contou detalhes da fuga que se seguiu, repleta de informações alarmantes sobre snipers, piratas do ar a bordo do ­avião presidencial e uma segunda vaga iminente. Hoje, Fleischer reconhece a possibilidade de nova ofensiva terrorista, convencional ou cibernética, conduzida por células domésticas (a maior ameaça à segurança nacional, segundo o FBI). Caso esse cenário se confirme, garante que a população voltará a dar as mãos. “Algo como o 11 de Setembro gera sentimentos que nascem do instinto do povo.”

Antes de mergulhar no 11 de Setembro, tendo em conta a retirada americana do Afeganistão e consequente regresso dos talibãs ao poder, receia que os EUA voltem a ser atacados?

É uma troca, um equilíbrio. A América não pode estar em todo o lado ou em parte nenhuma. Se me dissessem, em outubro de 2001, quando a guerra do Afeganistão começou, que só nos retiraríamos 20 anos depois, não acreditaria. Ser vigilante é apostar na competência dos serviços secretos, na formulação de alianças, na rápida resposta em matérias criminais, se necessário, mas tal não significa que tenhamos exércitos a ocupar territórios. Por isso há sempre o risco de estarmos menos preparados para novo ataque. Também é verdade que a manutenção de tropas no Afeganistão não impediu atentados em solo americano.