Uma semana na vida de uma afegã à espera de poder fugir

Estes são os dias de Zahad. É um nome fictício, mas um testemunho real. Tem 29 anos e tentou há dias juntar-se ao pequeno contingente militar português em Cabul, para voar para Portugal, onde tem um emprego prometido. Sem sucesso. Ficou para trás, mas mantém a esperança de sair do Afeganistão. Desafiámo-la a contar-nos, diariamente, o seu quotidiano. São fragmentos de uma vida em suspenso, num país estilhaçado pela guerra.

“Dormi duas ou três horas, mas durante o resto da noite não consegui dormir de todo. Estive à conversa com a minha família. Não tomei o pequeno-almoço porque me falta o apetite, forcei-me a almoçar porque preciso de me manter forte. Todo o dia e toda a noite os meus pensamentos variam entre imaginar que os talibãs me encontram e me matam e ao mesmo tempo como é que posso fugir deste pesadelo.”