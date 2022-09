Últimas revelações sobre Juan Carlos não são novas, mas oficializam suspeitas sobre o antigo rei de Espanha

Um pedido de informação às autoridades suíças, aparentemente inocente, sobre as contas bancárias de Juan Carlos de Borbón naquele país e os respetivos movimentos entre os anos 2016 e 2019 desencadeou nova polémica sobre as alegadas manobras financeiras irregulares do pai do atual rei de Espanha, Felipe VI. Segundo publicou na sexta-feira o diário “El Mundo”, o procurador do Supremo Tribunal, que investiga o monarca emérito, crê que este enriqueceu fazendo de “comissionista”. O jornal madrileno indica quatro presumíveis delitos cometidos por Juan Carlos.

