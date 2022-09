"Sou afegã e sempre houve medo na minha vida". Um relato de Cabul, com Portugal à vista

“Sou uma rapariga afegã de 23 anos. Tanto quanto me lembro, sempre houve medo na minha vida, medo de estudar, de ser rapariga, de andar na rua sozinha, medo de não ser vista como um ser humano”. É uma das jovens afegãs que têm promessa de trabalho em Portugal mas não conseguiram voar para Lisboa. Pedimos-lhe que nos contasse como foi crescer entre os talibãs e a ocupação estrangeira. Escreveu-nos quase com o coração nas mãos.

Chamamos-lhe Samira. Não é o nome com que nasceu. É um nome fictício, que optámos por usar para ocultar a sua identidade, num país onde o medo foi marcando a vida de grande parte da população, agravado, nos últimos dias, pela tomada do poder pelos talibãs. Descreve a região onde nasceu como “o sítio mais inseguro do Afeganistão”. Foi lá que começou a ir à escola primária, com seis anos, e foi de lá que saiu, com a família, três anos mais tarde, depois de um conhecido da família ter sido assassinado pelos talibãs.

Novo poiso, mas a mesma vontade de estudar. “Imediatamente voltei à escola, porque sempre tinha sido a minha prioridade”. Estudou mais nove anos e, além das aulas, empenhou-se em iniciativas em prol da defesa dos direitos de mulheres e crianças.

Acabou o ensino secundário em 2016. Dois anos antes Ashraf Ghani tinha ganho as eleições presidenciais, sucedendo a Hamid Karzai, o homem que liderava o Afeganistão desde 2001, quando uma intervenção militar liderada pelos Estados Unidos pôs fim a cinco anos de poder dos talibãs. Até então a vida da adolescente Samira correu sempre num ambiente de conflito. Estima-se que até 2015 a guerra entre as forças internacionais e os talibãs tenha matado mais de 100 mil pessoas.

A jovem afegã passou nos exames de admissão à faculdade e ficou mais perto de cumprir o seu sonho de ser engenheira. “Embora no Afeganistão a engenharia seja conhecida como uma área masculina, o meu profundo interesse não me permitia não seguir essa área. Terminei a universidade com uma nota muito elevada e essa é a razão para acreditar em mim mesma e para perseguir os meus sonhos”, conta.

“Pouco depois de terminar a universidade a situação no Afeganistão começou a piorar. Os talibãs tomaram o país com uma rapidez para lá do que podia imaginar”, diz-nos ainda Samira.

O relato que nos deixa, por escrito, a mais de 8 mil quilómetros de distância, espelha os receios de boa parte da população que hoje procura uma porta de saída.

“Ser uma rapariga num país como o Afeganistão é uma luta enorme, mesmo sem falar no anterior regime e nos talibãs. A situação ficou muito pior quando os talibãs tomaram o país. Como rapariga, nem sequer posso sair de casa. Sob o regime talibã, as raparigas não podem estudar mais do que sete anos. Como mulher engenheira não poderei participar em quaisquer atividades, porque as mulheres não podem ter estudos”.

Um momento de esperança no desespero

Foi a 15 de agosto que os talibãs ocuparam o palácio presidencial em Cabul, tomando o poder no país, depois de uma rápida conquista das várias províncias do país, que em poucos dias transformaram o Afeganistão, fazendo o país recuar mais de duas décadas, até ao período em que os “estudantes” governavam a nação. Os mesmos “estudantes”, hoje mais velhos, que deixam jovens mulheres como Samira numa profunda incerteza sobre o seu futuro.

Pouco após a tomada de poder pelos talibãs, um português, em Lisboa, decidia tentar de algum modo abrir uma porta para que uma jovem afegã pudesse sair do seu país e continuar a sua vida em Portugal. Filipe Vasconcelos criou na sua empresa, a S317 Consulting, uma vaga para uma engenheira afegã, publicitou-a na Internet, e foi a irmã de Samira quem detetou a oportunidade.

“Depois de concorrer recebi um e-mail de confirmação deles muito rápido. Era o melhor que podia acontecer, uma luz no meio da escuridão, uma esperança no desespero. Por isso, tinha de me deslocar ao aeroporto para apanhar um avião para Portugal”, descreve Samira.

O Expresso já tinha contado parte das peripécias sobre essa deslocação ao aeroporto. Mas é agora a jovem afegã que descreve o que se passou na primeira pessoa.

“Juntamente com o meu pai, fomos para o aeroporto, mas não consegui chegar a entrar, porque havia uma quantidade enorme de gente a tentar entrar. Se não fosse o meu pai, podia ter morrido no meio da multidão, por causa da pressão e da falta de ar. Era impossível sair dali. Tivemos de nos lançar para um rio de lama para conseguirmos sair do meio da multidão”, recorda a jovem afegã.

Aos 23 anos, está agradecida à empresa portuguesa que lhe abriu esta janela de esperança. “Estou em contacto permanente com a S317 e estão a fazer todos os esforços para tentar encontrar uma forma de chegar a Portugal. Nestes dias difíceis têm dado tanto apoio como a minha família. Ir para Portugal dar-me-á a oportunidade de começar uma vida ideal, uma carreira profissional, e Portugal é, para mim, um sítio perfeito para continuar os meus estudos”.

Samira está com a cabeça em Portugal e com o coração no Afeganistão. “O meu pai sempre foi o meu grande apoio em todos os momentos difíceis. Agora que me é dada esta oportunidade de ouro de começar uma nova vida em Portugal estou preocupada com a minha família, tal como ela esteve e está preocupada comigo”, termina.

Desde que o Expresso revelou, a 21 de agosto, que a empresa de Filipe tinha assegurado um emprego a Samira, e estava a tentar encontrar uma forma para que ela pudesse sair do Afeganistão… não houve, na verdade, grandes progressos. A jovem afegã tentou ir ao encontro dos quatro militares portugueses que acolheram no aeroporto de Cabul vários afegãos. Falhou por pouco. Ficou para trás.

Engenheira de formação e de coração, Samira terá agora de construir, de forma paciente, uma oportunidade de sair, uma janela segura o suficiente para poder voar e continuar a sua caminhada neste canto da Europa. E nesse complexo desafio não está sozinha.