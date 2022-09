Covid-19. Professores universitários no estado da Geórgia demitem-se por causa da falta de medidas de prevenção

Vários professores universitários no estado norte-americano da Geórgia demitiram-se por causa de medidas demasiado relaxadas quanto ao uso de máscara por parte da universidade. É o caso de Cornelia Lambert, que depois de estar mais de um ano a dar aulas à distância, estava a dias de voltar às aulas presenciais com um seminário sobre a história de doenças infecciosas. Mas começou a ter receio e a pensar melhor.

Embora já tenha a vacinação completa, não queria correr o risco de contagiar o seu marido com imunossupressão, além de considerar que não conseguiria dar segurança aos seus alunos, uma vez que não pode obrigá-los a usarem máscara ou a mostrarem comprovativo de vacinação.

Lambert tinha recebido um prémio por parte da Universidade da Geórgia do Norte pela sua excelência nas aulas online. Ainda perguntou à direção da universidade se haveria a possibilidade de continuar com o mesmo tipo de ensino, mas o pedido foi recusado. “No dia seguinte, demiti-me. Não iria conseguir dar aulas sobre saúde pública estando a ser paga por uma universidade que ignora as medidas de saúde pública,” disse Lambert em entrevista ao Washington Post.

A universidade não fez qualquer comentário ao jornal norte-americano, mas incentiva os estudantes a vacinarem-se e a usarem máscara.

Lambert, que era professora na Universidade da Geórgia do Norte desde 2015, faz parte de um grupo de professores universitários do estado da Geórgia que se demitiram dias antes do início do semestre. Existe um outro relato de um professor dessa mesma universidade que se demitiu, citando medidas inadequadas à prevenção da covid-19.

Embora o sistema universitário da Geórgia, a entidade que governa os estabelecimentos de ensino do estado, não obrigue ao uso de máscara, diz que os estudantes e professores são incentivados a vacinarem-se. Esta medida está de acordo com a visão do governador do estado da Geórgia, o republicano Brian Kemp, que considera que as máscaras e as vacinas são “uma ditadura do governo.”