Jornalista foge do Afeganistão duas semanas depois de ter entrevistado porta-voz dos talibãs

Dias depois de os talibãs terem tomado o controlo de Cabul, capital do Afeganistão, a jornalista Beheshta Arghand da Tolo News conversou com Mawlawi Abdulhaq Hemad, um dos porta-vozes do movimento. Passadas duas semanas, fugiu do país.

Em conversa com a BBC, a jornalista foi confrontada com o facto de ter deixado a sua terra natal e a carreira profissional para trás e disse sentir-se “extremamente infeliz, porque esta geração trabalhou e esforçou-se muito por um novo Afeganistão”.

Após a tomado do poder, Zabihullah Mujahid, outro porta-voz do grupo extremista, acabou por dar a entender que os talibãs se tinham adaptado aos novos tempos, prometendo “amnistia, respeito pelos direitos das mulheres e liberdade de imprensa”, segundo a Al Jazeera.

A jornalista afegã afirmou, no entanto, que a maior parte dos repórteres escapou do país com receio daquilo que lhes poderia vir a acontecer. Porém, diz-se receptiva a regressar se “os talibãs concederem os direitos prometidos e fizerem o que prometeram aos Estados Unidos da América”. No entanto, afirma que, por agora, “não há lá nada”.