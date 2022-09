Amnistia Internacional pede à Tunísia investigação à expulsão "gravíssima" de ativista para Argel

A organização de direitos humanos Amnistia Internacional (AI) pediu esta quarta-feira ao Estado tunisino que investigue a expulsão "gravíssima" para Argel do ativista argelino Slimane Bouhafs, que detinha o estatuto de refugiado político na Tunísia.

Em entrevista à agência France-Presse, a subdiretora da AI para a região de Mena, Amma Guellali, considerou que é indispensável instaurar um inquérito "imparcial e aprofundado sobre as circunstâncias do rapto, do desaparecimento forçado e, em seguida, da expulsão de Slimane Bouhafs para a Argélia", apesar do seu estatuto de refugiado político.

Segundo a Amnistia e outras cerca de 40 organizações não-governamentais (ONG), Bouhafs desapareceu de sua casa em Tunes, em 25 de agosto, "em circunstâncias misteriosas", quando uma viatura o recolheu na sua residência e o transportou para um destino desconhecido.

As ONG, citando meios de comunicação argelinos, afirmam que Bouhafs, de 54 anos, foi entregue pelas autoridades tunisinas, para ser julgado, à Argélia, país onde reapareceu "em 28 ou 29 de agosto", segundo Amma Guellali, "vários dias após o seu desaparecimento forçado".

A Liga Argelina para os Direitos Humanos (LADDH) revelou que Bouhafs deveria, hoje mesmo, ser "presente ao tribunal de Sidi M'hamed, em Argel".

A LADDH pediu ao gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) em Argel para intervir neste caso, destacando que Bouhafs deve beneficiar da "proteção da Convenção Internacional sobre os Direitos dos Refugiados ratificada pela Tunísia e pela Argélia".

De acordo com as ONG tunisinas, Slimane Bouhafs obteve o estatuto de refugiado do ACNUR em setembro de 2020. "O caso de Slimane Bouhafs é um mau presságio para os direitos e liberdades na Tunísia, uma vez que ele é um refugiado político, mas os seus direitos foram completamente violados", prosseguiu Guellali. A subdiretora da AI considerou o caso "gravíssimo" porque atinge uma pessoa que obteve o estatuto de refugiado político, o que "prova que sofreu perseguições no seu país".

Segundo Guellali, o cidadão em questão é um "prisioneiro de opinião" que passou dois anos preso "simplesmente porque escreveu, na sua página no Facebook, coisas que não agradaram às autoridades argelinas". Em 2016, foi condenado a cinco anos de prisão no seu país por "insultos ao Islão". Bouhafs é também ativista do Movimento para a Autodeterminação de Cabília, uma organização considerada "terrorista" por Argel.