Refugiados afegãos: União Europeia solidária fora de portas para evitar uma crise migratória

Do conselho extraordinário, incomum em agosto, sai uma declaração conjunta que coloca a prioridade no apoio aos afegãos, sobretudo fora das fronteiras europeias. Todos querem evitar a repetição da crise de 2015. "A melhor maneira de evitar uma crise migratória é evitar uma crise humanitária. Por isso precisamos de apoiar os afegãos no Afeganistão. A ONU continua no terreno. Tem pessoas lá, podemos ajudá-las e apoiá-las", afirmou esta terça-feira a comissária para os Assuntos Internos, dirigindo a necessidade de apoio e cooperação com a região e os países vizinhos de Cabul.

Ylva Johansson foi à reunião de ministros da Justiça e Administração Interna defender que "é necessário atuar já", em antecipação, antes que uma nova onda de refugiados e migrantes surja às portas da UE. A atual situação não é igual à de 2015, mas os 27 temem que a crise migratória se repita, agora já não com uma maioria de sírios, mas de afegãos.

Também Eduardo Cabrita fala na prioridade de uma "atuação solidária na dimensão humanitária" como condição para prevenir "uma situação futura de crise de segurança ou migratória". O ministro português da administração interna sublinha a importância da relação com países vizinhos ou próximos dos Afeganistão, como o Paquistão ou o Irão.

Falta, no entanto, saber em que modelo será feita esta cooperação e apoio. Questionado sobre se será replicado o acordo celebrado com a Turquia para estancar a entrada ilegal de migrantes sírios na UE - a troco de apoio financeiro - o ministro responde que "ainda é cedo" para caracterizar os entendimentos que vierem a realizar-se. Já Johansson rejeita uma réplica do acordo com Ancara, adiantando que serão encontradas soluções específicas para cada país da região em função do número de deslocados afegãos.

Na declaração conjunta que sai do encontro fica espelhada a disponibilidade dos 27 para trabalharem com "os parceiros internacionais, em particular a ONU e respetivas agências, para a estabilização da região e para garantir que a ajuda humanitária chega às populações vulneráveis, em particular mulheres e crianças, no Afeganistão e nos países vizinhos". Para isso a EU vai também aumentar "o apoio financeiro às organizações internacionais relevantes".

A UE quer evitar erros do passado e, no papel, diz-se "determinada a atuar em conjunto para prevenir movimentos migratórios ilegais em larga escala e descontrolados ". A mensagem de desincentivo à vinda para a UE é clara, sobretudo às travessias ilegais. Os 27 prometem um controlo apertado das fronteiras externas.

Portugal pode acolher "centenas", mas a promessa não é um bilhete de saída de Cabul

Apesar da prioridade dada à "solidariedade" na sua "dimensão externa" - o vice-presidente da Comissão, Margaritis Schinas diz que há que ajudar as pessoas "perto do problema" - os ministros europeus mostram-se - uns mais do que outros - disponíveis para acolher quem precisa de proteção internacional. Porém, no encontro não entraram dos detalhes nem em números, evitando também falar de quotas.

Nem todos os países estão abertos a acolher refugiados afegãos, defendendo que estes devem ficar na região. É o caso da Áustria, Eslovénia, Hungria, Polónia ou Dinamarca. O próximo ministro Eduardo Cabrita admite que as visões entre os 27 não são coincidentes. Mas, no conjunto, a UE "reconhece a necessidade de apoiar os que precisam de proteção", sobretudo mulheres e crianças.

Portugal está disponível para participar no esforço e ir além dos 84 afegãos que recebeu nos últimos dias. “Em Portugal temos capacidade financeira, no âmbito do Fundo Asilo e Migração gerido pelo Ministério da Administração Interna, para acolher, com os atuais recursos, pessoas na casa das centenas”.

Sem querer repetir o número avançado pela ministra da presidência - mais de 400 pessoas - Cabrita deixou claro que pode ser esse número ou até um pouco mais, estando também já definidos os critérios para as pessoas acolhidas: "mulheres, jornalistas, ativistas de direitos humanos, mulheres juízas".

Contudo, o ministro também admite que "uma promessa (de visto) não tira" ninguém do Afeganistão, sobretudo quando terminam os voos de evacuação e retirada de pessoas do país e as dificuldades de saída aumentam. "A possibilidade de saída não é clara hoje, mas há mecanismo de saída por via terrestre", diz o ministro.

À falta de um entendimento claro para o acolhimento de refugiados - e de uma acordo final sobre a política migratória e de asilo - a Comissão Europeia deverá organizar em setembro um fórum de alto nível sobre reinstalação de cidadãos afegãos. Portugal afirma já que vai participar e consoante os recursos financeiros adicionais disponibilizados por Bruxelas, poderá aumentar também a capacidade de acolhimento de afegãos, indo além das 4 centenas