Joe Biden sobre a saída do Afeganistão: "foi uma missão de misericórdia" e de "extraordinário sucesso"

Na primeira vez que falou em público depois do fim da missão militar dos Estados Unidos no Afeganistão, Joe Biden começou por sublinhar o "extraordinário sucesso” da evacuação de cidadãos do país durante as últimas duas semanas, desde que os talibãs assumiram o controlo do país.

O Presidente dos Estados Unidos da América elogiou a “coragem” e as “competências” dos militares no terreno: “Fizeram o seu trabalho e fizeram-no bem”, sublinhou, lembrando os 13 militares que perderam a vida num ataque suicida na última quinta-feira, junto ao aeroporto de Cabul.

Biden qualificou a saída das tropas norte-americanas do país como uma “missão de misericórdia'', apontando que conseguiram retirar mais de 120 mil cidadãos de várias nacionalidades do país: cerca de 90% dos cidadãos norte-americanos que quiseram abandonar o Afeganistão fizeram-no, acrescentou, sublinhando que desde março os serviços militares e de inteligência falaram com cada um deles pelo menos 19 vezes.

No entanto, ainda há 100 a 200 pessoas com passaporte dos EUA que estão no país: apesar de os militares já não estarem presentes, Biden garantiu que “não há prazo” para retirar estes cidadãos do Afeganistão “através de esforços diplomáticos”, desde que as pessoas queiram de facto sair do país.

Defendendo o fim da missão militar, Biden foi perentório: “Não ia estender esta guerra para sempre, e não ia estender a saída [da guerra] para sempre. Era tempo de acabar com a guerra.” O Presidente lembrou que o seu antecessor, Donald Trump, assinou um acordo com os talibãs para a saída dos EUA do Afeganistão até maio deste ano - mas sem qualquer espécie de garantias dadas pelo grupo extremista.

“O prazo da saída [31 de agosto] não foi arbitrário, foi feito para salvar vidas norte-americanos”, garantiu, dizendo que os talibãs estão mais fortes militarmente desde 2001 e que “não fariam promessas” depois dessa data. “[A escolha] era entre sair ou [o conflito] escalar”. "Não há nenhuma evacuação após um fim de uma guerra sem as complexidades que nós enfrentamos”, acrescentou, discordando assim de quem pedia uma evacuação mais ordenada do que aquela que aconteceu.

Por último, Biden lembrou o objetivo “vital” dos EUA quando entraram no Afeganistão há 20 anos: responder aos ataques do 11 de setembro e não deixar que o país se tornasse um porto seguro para ataques terroristas contra os EUA. Nesse sentido, o Presidente garantiu que vai continuar a combater o terrorismo - à distância e sem perdas de vidas norte-americanas no terreno - em prol de um “futuro mais seguro”.