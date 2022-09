Banco de Inglaterra retira retratos e bustos de antigos diretores com ligações ao tráfico de escravos

Após uma investigação de mais de um ano, o Banco de Inglaterra mandou remover da sua sede e de um museu próximo 17 retratos e bustos de antigos diretores seus. O motivo: ligações deles ao tráfico de escravos.

A investigação foi iniciada após as manifestações do Black Lives Matter e de outros movimentos antirracismo, que adquiriram nova força o ano passado, após o assassinato de um norte-americano algemado, George Floyd, às mãos de um polícia.

Os protestos adquiriram rapidamente dimensão internacional. Em Inglaterra, uma das expressões mais visíveis foram os apelos para a retirada de estátuas e outros monumentos que homenageiam personalidades com ligação à escravatura. Em Bristol, a estátua de uma das grandes figuras da história da cidade foi mesmo atirada ao rio, sendo depois guardada num museu.

"Ligações indesculpáveis"

O Banco de Inglaterra, uma instituição com mais de 300 anos, disse agora, segundo a Reuters, que embora nunca tenha tido envolvimento direto no tráfico de escravos, apercebeu-se de "ligações indesculpáveis" que vários dos seus mais destacados responsáveis tiveram a esse tráfico nos séculos XVIII e XIX.

Os diretores em questão incluem o próprio fundador do banco. Além de pedir desculpa, a instituição mandou retirar os retratos e disse ter nomeado um investigador para trabalhar no museu do banco para "explorar em pormenor os laços históricos com o tráfico de escravos transatlântico", explicou um porta-voz.

A Reuters acrescenta que também a leiloeira Lloyd's of London (com 330 anos de idade) decidiu nomear um arquivista para investigar a história de artefactos africanos e caribenhos ligados à escravatura, enquanto a City, a parte de Londres onde se situam as grandes instituições financeiras, poderá vir a retirar a estátua de um homem que tinha plantações na Jamaica e foi presidente da Câmara duas vezes, no século XVIII.