Afeganistão. Talibãs ajudaram cidadãos norte-americanos a sair de Cabul em segurança

Os talibãs ajudaram cidadãos norte-americanos a sair do Afeganistão com o conhecimento do exército dos Estados Unidos nas últimas duas semanas, enquanto a missão militar dos EUA terminava. A notícia está a ser avançada pela CNN, que cita uma fonte do Pentágono.

Segundo este canal, o grupo extremista que tomou o poder do país há 15 dias guiou, no mínimo, centenas de pessoas de nacionalidade norte-americana pelas ruas de Cabul, dando-lhes proteção e instruções sobre como chegar a pontos seguros controlados pelo exército dos EUA até ao aeroporto de Cabul, a capital do país.

Este processo durou vários dias, adianta a CNN, e foi possível através de um acordo confidencial entre as chefias do exército dos EUA e dos próprios talibãs.

Recorde-se que nesta terça-feira, o primeiro dia sem presença militar dos EUA no Afeganistão em 20 anos, um responsável dos talibãs reforçou a vontade do grupo em estabelecer boas relações diplomáticas com o resto do mundo - incluindo com os EUA.

Estas foram as palavras de Zabihullah Mujahid no momento em que o grupo celebrava a tomada do aeroporto de Cabul, que durante duas décadas foi controlado pelo exército dos Estados Unidos: “O Emirado Islâmico do Afeganistão, em nome do seu povo, quer ter boas relações diplomáticas com todo o mundo, o que também pode incluir os EUA. No futuro, queremos melhorar as nossas relações com os EUA através da diplomacia.”