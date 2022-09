Um esquadrão de cinco mil soldados e pagar a países que acolham refugiados: as ideias de Bruxelas depois da “catástrofe” no Afeganistão

“Acima de tudo, isto tem sido uma catástrofe para o povo afegão. É um falhanço do mundo ocidental e é um momento definidor para as relações internacionais. Não podemos deixar de reconhecer isso. [Se] Será o fim da guerra? É o fim da presença militar ocidental no Afeganistão, e não tenho a certeza se os afegãos vão começar a lutar entre eles. (...) Mas certamente que para nós não é o final da história, porque vamos continuar a apoiar o povo afegão.”

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler