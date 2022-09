Pentágono confirma: tropas norte-americanas terminaram esta segunda-feira 20 anos de missão no Afeganistão

Os militares dos Estados Unidos da América (EUA) abandonaram esta segunda-feira o Afeganistão, anunciou o Pentágono, um dia antes de terminar o prazo definido pela Casa Branca, que expira a 31 de agosto. Kenneth 'Frank' McKenzie, general que lidera o Comando Central das forças norte-americanas, revelou, em conferência de imprensa, que "o último avião C-17 descolou do aeroporto de Cabul em 30 de agosto" às 20h29 (hora de Lisboa).

“A retirada desta noite [de segunda-feira] significa o fim do componente militar da evacuação, mas também o fim da missão de quase 20 anos que começou no Afeganistão logo após 11 de setembro de 2001”, afirmou McKenzie. O general dos Estados Unidos recordou que o custo da presença militar no Afeganistão se saldou em "2.461 militares e civis mortos e mais de 20.000 feridos". E acrescentou: "infelizmente, isso inclui 13 militares americanos mortos na semana passada por um homem-bomba suicida do Daesh".

O responsável das forças armadas norte-americanas afirmou não ter sido possível retirar toda a gente do Afeganistão, mas garantiu que ninguém ficou no aeroporto internacional de Cabul quando o último voo partiu. "Não podíamos retirar todos que queríamos", afirmou Kenneth McKenzie, garantindo que as forças norte-americanas estiveram disponíveis para retirar qualquer pessoa que alcançasse o aeroporto "até ao último minuto".

Os militares dos EUA realizaram a “maior evacuação de não-combatentes” da história nos últimos 18 dias, começando em 14 de agosto, afirmou Frank McKenzie, citado pela CNN. Durante esse período, foram retirados 79.000 civis do Aeroporto Internacional Hamid Karzai e neste grupo incluíram-se 6.000 americanos e mais de 73.000 civis de países terceiros e afegãos. “Esta última categoria inclui vistos especiais para imigrantes, funcionários consulares, afegãos em risco e suas famílias”, sublinhou, ainda, Frank McKenzie. “No total, as aeronaves dos EUA e da coligação resgataram mais de 123.000 civis".

Os dois últimos responsáveis dos EUA a entrar numa aeronave militar do país com o objetivo de abandonar o Afeganistão foram o general Chris Donahue, comandante da 82ª Divisão Aerotransportada, e o principal diplomata dos EUA em Cabul, o encarregado de negócios Ross Wilson.

Esta terça-feira, Joe Biden fará uma intervenção pública destinada a explicar os motivos que o levaram a decidir não estender para além de 31 de agosto o prazo para a retirada total das forças norte-americanas do território afegão. Através de uma declaração, o Presidente dos Estados Unidos disse ter havido unanimidade entre as cúpulas militares do país e os comandantes no terreno de que "encerrar a nossa missão militar era a melhor maneira de proteger a vida das nossas tropas e de garantir a perspectiva de partida de civis para aqueles que desejam deixar o Afeganistão nas próximas semanas e meses".

Nalguma zonas da capital afegã, testemunhas ouviram tiros de celebração após a descolagem do derradeiro avião da operação de resgate. Um repórter da CNN afirma ter escutado disparos de armas pesadas, bem como talibãs a disparar tiros para o ar. Jornalistas da agência de notícias AFP confirmaram os tiros a partir de vários postos de controlo dos talibãs, bom como festejos de combatentes em zonas de segurança.

Os talibãs proclamaram "independência total" do Afeganistão. "Os soldados americanos deixaram o aeroporto de Cabul e a nossa nação obteve a sua independência total", disse o porta-voz do grupo extremista islâmico, Zabihullah Mujahid.

O derrube e o regresso dos talibãs

Os Estados Unidos terminaram, assim, a sua guerra mais longa com a retirada militar do Afeganistão, país que invadiram há 20 anos, logo após terem sofrido os ataques terroristas de 11 de Setembro. Os EUA deixam o Afeganistão de novo nas mãos dos talibãs, cujo primeiro regime (1996-2001) tinham derrubado em dezembro de 2001, quando o grupo extremista se recusou a entregar o então líder da Al-Qaida, Osama bin Laden.

A Al-Qaida reivindicou os ataques de 11 de setembro de 2001, que provocaram quase 3.000 mortos em Nova Iorque, Washington e Pensilvânia. A retirada das forças internacionais foi negociada com os talibãs, em fevereiro de 2020, e ocorre 15 dias depois de o movimento rebelde ter conquistado Cabul, depondo o Presidente Ashraf Ghani.

A vitória dos talibãs desencadeou uma operação das forças internacionais que permitiu retirar do país mais de 100.000 estrangeiros e afegãos a partir do aeroporto de Cabul. Com a capital afegã controlada pelos talibãs, a operação foi marcada pelo desespero de milhares de afegãos a querer fugir do país e por ataques do grupo extremista Daesh, incluindo um atentado bombista que matou cerca de 200 pessoas.

A intervenção dos EUA e dos seus aliados no Afeganistão começou em 7 de outubro de 2001, e contou com o apoio no terreno de forças afegãs que combatiam o regime extremista. Apesar do derrube do governo dos talibãs, os seus combatentes e elementos da Al-Qaida continuaram a enfrentar as forças afegãs e internacionais, sobretudo no sul do país.

Osama bin Laden, que tinha motivado a invasão, conseguiu escapar ao cerco de forças afegãs em dezembro de 2001, e refugiou-se no vizinho Paquistão. O líder da Al-Qaida viria a ser morto no Paquistão quase 10 anos depois, em 1 maio de 2011, por militares norte-americanos.

A presença estrangeira no Afeganistão chegou a envolver um pico de 115.000 tropas de uma coligação de 38 países da NATO. Portugal participou com 4.500 militares desde 2002 até maio deste ano, e registou duas baixas. Segundo dados da ONU citados pela agência France-Presse, mais de 38.000 civis foram mortos no Afeganistão desde 2009, quando a missão das Nações Unidas começou a registar as baixas, até 2020.

Globalmente, segundo dados citados pela Associated Press, a guerra no Afeganistão terá causado mais de 170.000 mortos, incluindo 47.000 civis afegãos, 66.000 membros das forças de segurança afegãs, e 51.000 combatentes dos talibãs e de outros grupos. As forças internacionais registaram mais de 3.500 mortos, das quais mais de 2.300 norte-americanos.

Os 20 anos de guerra provocaram também mais de 2,7 milhões de refugiados e mais de 3,4 milhões de deslocados internos, segundo a ONU, num país com 37 milhões de habitantes.