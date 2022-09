O homem que disparou o tiro que aniquilou Osama Bin Laden conta como a Al-Qaeda se financiava no tráfico de droga

Com mais de 400 missões ao longo de 17 anos de serviço nos United States Navy SEALs, unidade de forças especiais da Marinha americana, Robert O’Neil desconhece ainda hoje se foi o melhor que lhe aconteceu a fama conquistada por ter matado Osama bin Laden. A “justiça suprema” compensará o sobressalto permanente provocado pelas ameaças de morte?

Em entrevista exclusiva ao Expresso a propósito do 20º aniversário dos atentados de 11 de Setembro, este ex-militar, de 45 anos, agraciado com 60 condecorações, forneceu detalhes da operação Lança de Neptuno, alguns pouco conhecidos, como os relacionados com a rede de tráfico de droga que alimentava a Al-Qaeda. O ópio era a moeda de troca e a casa secreta de Bin Laden em Abbottabad, no Paquistão, funcionaria como uma espécie de banco central.