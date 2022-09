“É preciso manter as fronteiras abertas aos refugiados”

Neste momento, “há dois grupos de pessoas à volta do aeroporto de Cabul: as que estão em perigo e correm risco de vida, porque trabalharam para ONG [e outras organizações internacionais], e as que entraram em pânico porque sabem que tudo vai mudar mas não sabem como”, disse ao Expresso a investigadora Sanaa Alimia, autora de um livro sobre a vida dos refugiados afegãos no Paquistão urbano, publicado nos Estados Unidos.

Sanaa faz um alerta e uma denúncia: “O processo de evacuação não é claro, obriga a ter acesso à internet e um bom conhecimento de inglês. Há muitas pessoas elegíveis [para sair] que não conseguem sequer preencher o formulário [de evacuação], e isto faz com que a maior parte esteja a tentar [e vá continuar a tentar] sair por terra, pelas fronteiras com o Irão e o Paquistão, que nem sempre estão abertas por causa da covid-19”.