Afeganistão. Ursula von der Leyen condena "ataques cobardes e desumanos" em Cabul

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou esta quinta-feira os "ataques cobardes e desumanos" junto ao aeroporto de Cabul, que causaram vários mortos e feridos, pedindo esforços internacionais para evitar o ressurgimento do terrorismo no Afeganistão.

"Condeno veementemente os ataques cobardes e desumanos ao aeroporto de Cabul", escreveu Ursula von der Leyen, reagindo à explosão hoje ocorrida na capital do Afeganistão, através da sua conta oficial da rede social Twitter.

Vincando ser "essencial fazer tudo o que estiver ao alcance para garantir a segurança das pessoas no aeroporto", a líder do executivo comunitário defendeu que "a comunidade internacional deve trabalhar em estreita colaboração para evitar um ressurgimento do terrorismo no Afeganistão e não só".

A explosão de hoje junto do aeroporto de Cabul matou e feriu vários afegãos, segundo testemunhas que se encontravam junto de um dos principais portões onde se aglomeram milhares de pessoas.

Autoridades norte-americanas citadas por vários meios de comunicação social dos Estados Unidos indicam que se tratou de um atentado suicida e diversas testemunhas falam em vítimas mortais e diversos feridos entre a população afegã.

O ataque ocorreu junto a um dos portões do aeroporto de Cabul, onde se aglomeram milhares de afegãos, que procuram fugir do seu país antes do final da ponte aérea para a evacuação do Afeganistão.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já foi informado sobre a explosão, segundo uma fonte da Casa Branca.

Em Moscovo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou ter-se tratado de um atentado suicida que terá provocado a morte de pelo menos duas pessoas e 15 feridos, sem indicar as suas nacionalidades.

E em Ancara, o Ministério da Defesa da Turquia disse terem sido registadas duas explosões nas imediações do aeroporto.

Esta é uma altura de grande tensão entre os talibãs e as forças internacionais sobre o prazo, que termina na próxima terça-feira, para terminar a retirada de milhares de pessoas que se têm concentrado no aeroporto de Cabul desde a tomada de poder pelos rebeldes, em 15 de agosto.

Por estes dias, realizam-se várias operações de retirada de refugiados afegãos e cidadãos e diplomatas europeus em Cabul, com a UE a querer evitar uma nova crise migratória com a chegada destas pessoas ao espaço comunitário.