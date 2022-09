Pelo menos 20 mortos e dezenas de desaparecidos em inundações no Tennessee

Pelo menos 22 pessoas morreram e dezenas continuam desaparecidas no estado norte-americano do Tennessee, em consequência da chuva intensa e das inundações registadas no sábado, revelaram neste domingo as autoridades locais.

A agência Associated Press (AP) relata que as autoridades estão desesperadas à procura de pessoas desaparecidas nas cheias ocorridas este fim de semana em Middle Tennessee, no estado do Tennessee, e que afetou sobretudo as zonas mais rurais. Segundo o xerife do condado de Humphreys, Chris Davis, grande parte das pessoas desaparecidas são dos bairros onde o nível da água mais depressa subiu.

Entre as vítimas mortais estão dois bebés, gémeos, de 7 meses, que foram levados pela corrente quando o pai os tentava salvar.

Imagens captadas no local, divulgadas pela AP e pelo jornal New York Times, mostram o nível de destruição causado pela subida repentina do nível da água, pela intensa chuva, com ruas alagadas, postes de eletricidade caídos, habitações danificadas e viaturas viradas ao contrário.