Hezbollah promete mais combustível iraniano para o Líbano

O líder do movimento xiita Hezbollah prometeu este domingo novos carregamentos de combustível iraniano para o Líbano, enquanto lançava dúvidas sobre uma iniciativa validada por Washington para fornecer energia ao país em crise. Na quinta-feira, numa comunicação televisiva, Hassan Nasrallah tinha dito que um primeiro navio com combustível iraniano iria partir para o Líbano.

Hoje, também na televisão, Nasrallah confirmou que o navio está no mar e acrescentou que um segundo navio zarpará nos próximos dias, e será seguido de outros. "Vamos continuar este processo enquanto o Líbano precisar dele", acrescentou Hassan Nasrallah. "O objetivo é ajudar todos os libaneses" e não apenas "apoiantes do Hezbollah ou xiitas", acrescentou.

O Hezbollah, protegido por Teerão, é um peso pesado na política libanesa. Inimigo declarado dos Estados Unidos da América (EUA) e de Israel, é classificado como um "grupo terrorista" por Washington e alvo de sanções.

Há vários meses que o Líbano tem vindo a registar uma grave escassez intermitente de combustível, à medida que a economia do país entra em colapso e fica sem moeda estrangeira, eliminando gradualmente os subsídios às importações.

Nas últimas semanas, muitas estações de serviço foram encerradas e formaram-se longas filas nas que se encontram abertas. Sem combustível para as centrais elétricas estatais ou para os geradores locais, as famílias são mergulhadas em longas horas de escuridão. A crise energética ameaça mesmo os hospitais e os seus equipamentos. Muitos libaneses culpam os partidos políticos pela crise que se vive no país, nomeadamente o Hezbollah, que consideram incompetentes e corruptos.

No discurso de hoje, o líder do Hezbollah também comentou com ironia uma iniciativa apoiada pelos Estados Unidos visando fornecer energia ao Líbano. Pouco depois do discurso de quinta-feira a presidência libanesa anunciou que os EUA tinham decidido ajudar o Líbano, permitindo a chegada, através da Síria, que é alvo de sanções norte-americanas, de gás egípcio e eletricidade da Jordânia.

"Bem-vindos ao gás egípcio, bem-vindos à eletricidade jordana, e bem-vindos a qualquer esforço que faça com que haja eletricidade no Líbano", disse, acrescentando que levaria de seis meses a um ano para concretizar os dois projetos.

Afirmando que a embaixada dos Estados Unidos no Líbano está a vender "promessas" e "ilusões", o responsável acrescentou, no entanto: "Mas se as promessas se concretizarem não há problema, não nos incomoda, pelo contrário".