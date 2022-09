Afeganistão. Norte-americanos instados a evitar aeroporto de Cabul por ameaças à segurança

Os cidadãos norte-americanos no Afeganistão devem evitar deslocar-se ao aeroporto de Cabul, devido a "potenciais ameaças à segurança", instou a Embaixada dos Estados Unidos naquele país, no sábado. A natureza das ameaças não foi especificada, mas um funcionário da Casa Branca, citado pela agência France-Presse (AFP), disse que o Presidente norte-americano, Joe Biden, discutiu na manhã de sábado com funcionários da administração "a situação de segurança no Afeganistão e as operações de combate ao terrorismo", incluindo contra o Estado Islâmico. O boletim publicado no site da embaixada norte-americana alertava para "potenciais ameaças à segurança no exterior dos portões do aeroporto de Cabul".

"Aconselhamos os cidadãos americanos a não viajarem para o aeroporto e a evitarem os portões do aeroporto neste momento, a menos que recebam instruções individuais de um funcionário do governo dos EUA", escreveu a embaixada. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, recusou dar mais informações sobre a natureza das ameaças, dizendo apenas que a situação na capital afegã é muito "flutuante" e que os riscos podem evoluir "de hora a hora".

"Continuamos a ter comunicações regulares com os líderes talibãs em Cabul, incluindo os responsáveis pelos pontos de passagem no aeroporto", disse o porta-voz, em conferência de imprensa. Os Estados Unidos retiraram cerca de 17.000 pessoas do país desde que a operação de resgate começou, em 14 de agosto, incluindo 2.500 cidadãos americanos, disse no sábado o subdiretor de logística do Estado-Maior das Forças Armadas dos EUA, general Hank Taylor. Nas últimas 24 horas, cerca de 3.800 pessoas foram transportadas em 38 voos.

Apesar do aviso da embaixada, cidadãos norte-americanos que se apresentem no aeroporto serão acolhidos pelos serviços de resgate, disse o general. As tropas dos EUA, que coordenam as operações de saída do país, após a tomada de poder pelos talibãs, tiveram de suspender os voos por algumas horas, na sexta-feira, porque os centros de acolhimento no Qatar estavam sem espaço para receber as pessoas.

O Presidente norte-americano foi alvo de críticas pela situação caótica nas operações de resgate. No sábado, o ex-presidente Donald Trump acusou Biden de "incompetência grosseira" na "retirada falhada", elogiando os talibãs, que considerou "grandes negociadores" e "combatentes duros". "Isto não deveria ter acontecido. Tudo o que ele tinha de fazer era deixar os soldados no local até que todos estivessem fora - os nossos cidadãos, as nossas armas - e depois bombardear as bases", disse Trump, durante um comício no Alabama, citado pela AFP.

Foi sob a liderança de Trump que os EUA assinaram um acordo com os talibãs, em fevereiro de 2020, ao abrigo do qual Washington aceitou retirar as forças militares do Afeganistão. Em troca, os talibãs comprometeram-se a encetar negociações de paz com o governo afegão, a abster-se de atacar as forças norte-americanas e os seus interesses no Afeganistão e a cortar todos os laços com a Al-Qaeda.

Os talibãs conquistaram Cabul no dia 15 de agosto, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO. As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001. A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados na NATO, incluindo Portugal.