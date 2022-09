Ser chinês à força, de Xinjiang à Mongólia Interior

Em julho de 2017 o pai de Gulzira Auelkhan adoeceu. A filha decidiu fazer a curta viagem da aldeia onde vive no Cazaquistão até à sua China natal. Quando chegou à zona ocidental da província de Xinjiang foi presa sem motivo aparente. Nunca foi acusada e passou 15 meses em cinco prisões, rodeada de arame farpado e torres de vigia. Foi interrogada 19 vezes e torturada com bastões elétricos. Os carrascos não apresentavam explicação para a detenção. “A dada altura perguntaram-me: ‘Tens televisão no Cazaquistão? Então a tua ideologia está corrompida.’”, conta.

Auelkhan, muçulmana cazaque, teve como língua natal um dialeto turco, porém, em pequena, foi obrigada a aprender mandarim, a saudar a bandeira chinesa e a cantar hinos do Partido Comunista Chinês (PCC) perante retratos do Presidente Xi Jinping. “Éramos obrigados a comer carne de porco, a queimar o Corão e o tapete de orações. Não podíamos rezar”, afirma. Enviada para um campo de trabalho durante dois meses, costurava luvas até não aguentar as dores no pescoço e os olhos ficarem raiados de sangue.