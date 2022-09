“O dedo de Deus e a mão dos homens”, ou como o Haiti continua a lutar contra o destino

“Pense no Haiti. Reze pelo Haiti”, cantavam Caetano e Gilberto Gil nos anos 90, lembrando que o Haiti é qualquer lugar onde houver desgraças, miséria e desigualdade. A 7 de julho deste ano, o Haiti voltou às manchetes e, como é habitual, por péssimas razões. Jovenel Moïse, Presidente desde 2017, foi assassinado na sua residência por um grupo de homens armados que, segundo o Governo haitiano, seria composto por mercenários estrangeiros, presumivelmente colombianos. Pouco mais de um mês depois do homicídio, o país foi atingido por outro tipo de tragédia. A 14 de agosto, às 8h29, um terramoto de magnitude 7.2 na escala de Richter, com epicentro a 12 quilómetros de Saint-Louis-du-Sud, sacudiu o país, provocando, segundo os primeiros balanços, mais de mil mortos e quase 6 mil feridos.

Ainda assim, e mesmo considerando que, nos próximos dias, a contabilidade de mortos e feridos será atualizada, nada que se compare à destruição resultante do sismo de 12 de janeiro de 2010, que causou um número incerto de vítimas mortais mas, segundo todas as fontes, superior às 100 mil, com mais de 300 mil feridos e 1,5 milhões de pessoas deslocadas para abrigos improvisados. Não se pode dizer que o povo do Haiti não estivesse habituado a catástrofes naturais (além da crónica instabilidade política), mas o terramoto causou uma devastação inédita até para os padrões haitianos, resultando numa crise humanitária que os esforços da comunidade internacional só puderam mitigar parcialmente. Apesar de uma magnitude inferior ao do sismo agora registado (7.0 na escala de Richter), o terramoto de 2010 foi muito mais devastador, porque o epicentro, não muito longe da cidade de Léogâne, a 40 quilómetros da capital, Port-au-Prince, foi mais perto da superfície.

