Biden admite que os EUA podem ficar no Afeganistão além da data prevista de saída

Os Estados Unidos estão determinados a retirar todos os americanos do Afeganistão, mesmo que isso implique prolongar a missão além do prazo estipulado (31 de agosto), disse Joe Biden esta quarta-feira numa entrevista à "ABC News".

Ainda há cerca de 10.000 a 15.000 americanos no Afeganistão e o presidente dos EUA tenciona manter as tropas no país até que todos os americanos que queiram sair sejam retirados.

Em declarações à "ABC", Biden referiu que o objetivo é completar a missão dentro da data limite, ou seja até dia 31 de agosto, mas admitiu que esse prazo poderá ser ultrapassado.

"Os americanos devem compreender que vamos tentar fazê-lo antes de 31 de agosto." Se nessa altura ainda "restarem cidadãos americanos, vamos ficar para os tirar a todos", acrescentou Biden, pressionado pelo jornalista.

Além dos 10.000 a 15.000 americanos que ainda precisam de ser retirados, há também entre 50.000 a 65.000 afegãos e respetivas famílias que os EUA também querem fazer sair do país.

Na entrevista, o Presidente norte-americano comentou a retirada das EUA do Afeganistão: “Não acho que tenha sido um fracasso”, disse. considerando que não havia como os Estados Unidos sairem sem o “caos que se seguiu”.

Artigo atualizado às 9h25