“Será que o meu papel valeu a pena?”: quatro relatos de militares americanos que serviram no Afeganistão

Na guerra mais longa dos Estados Unidos, mais de 800.000 militares norte-americanos serviram no Afeganistão. Destes, mais de 2000 foram mortos e mais de 20.000 ficaram feridos. Além dos milhares de soldados que foram destacados, os EUA gastaram milhões de euros (cerca de 702 mil milhões) a combater no Afeganistão e a treinar as forças locais. Mas agora o território foi conquistado pelos talibãs. Em declarações à "BBC", quatro veteranos que serviram no país refletem sobre a guerra e sobre o cenário atual.

Jason Kirel serviu no exército dos EUA e foi destacado para Kandahar, a segunda maior cidade do Afeganistão, em 2010. "Sinto-me como se estivesse a assistir ao final do filme Titanic. Sabia que o navio ia afundar-se, só não sabia quando nem com que rapidez. A única parte parcialmente surpreendente é que os talibãs não esperaram até estarmos [os americanos] completamente fora do país para tomar a capital", contou à "BBC".

O militar concorda com a posição transmitida por Joe Biden esta segunda-feira: as forças afegãs não estão dispostas a lutar. Por isso, diz que não é de admirar que o exército afegão tenha caído rapidamente. Jason Kirel também concorda com o presidente norte-americano quando este afirma que ficar no Afeganistão por mais um ou cinco anos não teria mudado nada: "Isto ia acontecer sempre".

Michelle Dunkley, membro da Força Aérea norte-americana destacada em 2016, está desapontada com o comportamento do seu país. "É muito triste. Sinto-me tão mal por todos os afegãos. Especialmente as mulheres que serão agora colocadas de novo na idade das trevas sob o regime dos talibãs".

A veterana não considera que os EUA fizeram uma avaliação completa das capacidades do exército afegão: "Alegadamente treinámos os seus soldados, mas aparentemente não fizemos um trabalho muito bom". Michelle Dunkley pensa ainda que a retirada das tropas deveria ter sido feita de forma diferente.

Mike Jason é um coronel reformado que serviu durante 24 anos e "um idealista que entrou para o exército porque queria fazer o bem". Quando o 11 de setembro aconteceu queria fazer alguma coisa. E quando chegou ao Afeganistão foi uma lição de empatia, conta à "BBC". "Criámos um exército para um país que ainda não existia, disse uma vez um colega meu".

Agora, toda a situação é "frustrante" e "louca" em parte devido à velocidade com que aconteceu. "É mais rápido que a nossa capacidade de processar as nossas experiências ao longo dos últimos 20 anos. Valeu a pena? Será que o meu papel valeu a pena? Na altura pensei que tinha feito algum bem, mas agora preciso de tempo para refletir", admite.

O quarto e último relato é de Kyle Hanson. Serviu no exército dos EUA de 2006 a 2012, e não está surpreendido com o que aconteceu agora no Afeganistão: "Sabia-se que isto era o que aconteceria quando partíssemos. Não me surpreende a rapidez com que o exército afegão caiu".

Apesar de achar que manter as tropas no terreno não era uma opção, o veterano considera que a retirada podia ter sido feita de outra forma, em vez de ter sido "insensivelmente ditada pela política interna dos EUA".