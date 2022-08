“O medo é completamente compreensível.” 48 horas depois de os talibãs tomarem Cabul, voos foram retomados mas a vida já mudou

“Hoje continuamos a nossa emissão com as nossas pivôs femininas.” Ao contrário do que aconteceu nas horas seguintes à tomada de poder por parte dos talibã, em que a maioria dos canais de televisão afegãos apagou as mulheres das emissões, a Tolonews, uma das maiores estações do país, decidiu manter exatamente as mesmas mulheres à frente das câmaras e a apresentarem — e até a entrevistarem líderes talibã — os noticiários que apresentavam há 48 horas, quando o Afeganistão ainda não estava sob poder dos radicais islâmicos. Hoje continuam. E amanhã?

A jornalista Beheshta Arghand foi, aliás, a condutora de uma entrevista em direto a Mawlawi Abdulhaq Hemad, um dos responsáveis pela comunicação dos talibãs. Também a repórter Hasiba Atakpal fez diretos junto à entrada do Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul.

Nas primeiras horas da tomada de poder dos talibãs várias fotografias das agências de notícias mostravam cartazes com mulheres a serem retirados, anúncios com imagens femininas rasgados ou pintados por cima. No entanto, o discurso talibã dos últimos tempos tem assegurado que não vai proibir as mulheres de trabalhar ou estudarem e que os direitos não vão ser proibidos.

O receio na regressão dos direitos e garantias conquistados nos últimos 20 anos tem sido motivo de preocupação e várias organizações internacionais fazem apelo para que não sejam violados - também os EUA dizem, por exemplo, que só reconhecem um Governo dos talibãs se respeitar mulheres e rejeitar terrorismo. A Agência das Nações Unidas para os Direitos Humanos, tal como António Guterres, secretário-geral da ONU já tinha vincado, sublinhou a importância dos talibãs honrarem a promessa de não retirar direitos às mulheres afegãs, incluindo o direito de ir à escola ou trabalhar.

“Essas promessas têm de ser honradas e neste momento - de forma compreensível tendo em conta a história passada - essas intenções devem ser garantidas”, disse, citado pela CNN, Rupert Colville, comissário para os Direitos Humanos. “O medo instalado numa significativa parte da população é profundo e - dado o passado histórico - é completamente compreensível.”

Já o Alto-comissariado das Nações Unidas (ACNUR) para os Refugiados confirmou ter recebido garantias por parte dos talibãs de que o trabalho humanitário pode continuar. “Neste momento, deram-nos essa garantia. Mas têm havido relatos que algumas das suas ações são contraditórias com aquela que tem sido a sua narrativa neste momento. Por isso, acho que é importante que os talibãs façam o que dizem”, disse Aurvasi Patel, o diretor na região da Ásia e Pacífico do ACNUR.

Aeroporto reaberto

O desespero de viver num país liderado pelos talibãs levou a que milhares de pessoas corressem para o aeroporto de Cabul. A pista foi palco de alguns dos momentos mais tensos desde a tomada da capital afegã: se há 24 horas as imagens mostravam a pista invadida por centenas de pessoas que tentavam um lugar num dos aviões que faziam o repatriamento de cidadãos estrangeiros - os voos comerciais estavam suspensos -, esta terça-feira os militares norte-americanos e aliados conseguiu repor a ordem no local. Ainda assim, milhares de pessoas aguardam uma oportunidade junto ao aeroporto.

Os voos de repatriamento chegaram mesmo a estar suspensos por ser impossível os aviões descolarem ou aterrarem. Só ao final da noite desta segunda-feira o aeroporto foi reaberto. A primeira aeronave a descolar foi francesa e a bordo levou cidadãos franceses que se encontravam no país e civis afegãos que colaboraram com o seu exército entre 2001 e 2014. Foram levados para a sua base militar em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O país admite a necessidade de mais voos nos próximos dias.

Também um avião militar alemão pousou no aeroporto de Cabul, onde embarcou um pequeno grupo de pessoas, confirmou a ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer, que não avançou com o número exato. “Tínhamos muito pouco tempo e por isso só levamos quem estava realmente no local. E ontem (segunda-feira) não puderam estar em maior número no aeroporto devido à situação caótica”, disse a ministra, em declarações à televisão pública ARD. De acordo com o "The Guardian" embarcaram apenas sete pessoas.

str/ getty images

Na manhã desta terça-feira, os voos militares, com diplomatas e civis a bordo descolaram sem problemas do local, relata a BBC. “Muitas das pessoas que aqui estavam ontem [segunda-feira] foram para casa”, referiu um dos militares ocidentais presente no aeroporto à Reuters.

A via aérea é a única possível de momento para retirar cidadãos estrangeiros do Afeganistão. Grande parte dos países com representação diplomática já retiraram os seus funcionários e encerraram as embaixadas. Aliás, de acordo com a BBC, apenas se mantêm operacionais as embaixadas da Rússia, China, Irão e Paquistão - precisamente dos primeiros países a admitirem a possibilidade de reconhecer um Governo liderado pelos talibãs e que se mostram disponíveis para ouvir e manter “relações amigáveis” com este novo Afeganistão.

Entretanto, para esta terça-feira estão agendados dois encontros: a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas (arranca às 10h de Nova Iorque, quando em Portugal continental forem 15h) e uma videoconferência entre os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 estados-membros (marcada para as 16h de Bruxelas, também 15h em Portugal continental), em que Portugal se vai fazer representar pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.

Além da disponibilidade mostrada pelo Governo português, apresentada pelo ministro da Defesa, em receber civis afegãos, Portugal também abriu portas para receber os 243 funcionários afegãos (e as suas famílias) que colaboraram com as forças nacionais que estiveram em missão em Cabul (tem sido decisão comum de muitos países ocidentais).