“Afeganistão não pode ser santuário de terrorismo”: esta é a primeira linha vermelha de Portugal

O tempo é de expectativa. Augusto Santos Silva diz que Portugal espera para ver que governo é que vai ser constituído no Afeganistão, país que foi tomado pelos talibãs. "Reconhecemos países e não governos", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, mas há linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas pelos talibãs.

Em declarações à SIC Notícias esta terça-feira à noite, Santos Silva deixou claro que "o Afeganistão em nenhuma circunstância pode ser santuário do terrorismo internacional dirigido especificamente e brutalmente contra os cidadãos ocidentais que já foi no passado". Esta é a primeira grande linha vermelha de Portugal.

A segunda prende-se com os direitos humanos: "a evolução positiva que o Afeganistão teve nas últimas décadas, em particular das meninas e das mulheres serem respeitadas, escolarizadas e terem cuidados de saúde, não pode ser posta em causa". Só assim Portugal pode ter uma interação minimamente produtiva com as novas autoridades afegãs, vincou.

O governo português está disposto para receber um total de 50 cidadãos afegãos — "é uma questão de moral e de honra". Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, "devemos proteger a vida daqueles que colaboraram connosco".

Portugal estará "muito vigilante", disse ainda Santos Silva. Espera para ver que governo é que é constituído no Afeganistão e espera também que as palavras dos talibãs correspondam à prática. Para já, "vivemos todos um tempo de expectativa".

Um objetivo cumprido e outro falhado

Com a missão internacional da NATO, "o que procurámos fazer foi impedir que o Afeganistão continuasse a ser um santuário para a Al-Qaeda. Isso foi impedido e ao longo destes 20 anos não houve um único atentando terrorista em solo europeu ou da América do Norte que tivesse sido preparado e organizado no Afeganistão", notou o ministro.

No entanto, a comunidade internacional não atingiu uma missão a que se tinha proposto. "Falhámos um objetivo: formar as instituições políticas e administrativas do Afeganistão e também as forças armadas e de segurança, para que elas assumissem a função básica de qualquer Estado, que é garantir a segurança do território, a segurança e o bem estar da população".