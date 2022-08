Macron defende iniciativa europeia "robusta e coordenada" para gerir refugiados

O presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu esta segunda-feira uma iniciativa europeia "robusta e coordenada" para gerir fluxos migratórios resultantes da chegada ao poder dos talibãs no Afeganistão.

"Vamos conduzir, em conjunto com a Alemanha e outros países europeus, uma iniciativa para construir sem demora uma resposta robusta, coordenada e unida", face ao esperado afluxo de refugiados à União Europeia, revelou o chefe de Estado francês num discurso televisivo dedicado à situação vivida no Afeganistão. Macron apelou à "solidariedade, harmonização de critérios e estabelecimento de cooperação com os países recetores".

O presidente francês assegurou ainda que o seu país pretende que o Afeganistão não volte a ser um santuário jiadista e que terá como objetivo "antes de tudo, continuar a lutar ativamente contra o terrorismo islâmico em todas as suas formas".

"Grupos terroristas estão presentes no Afeganistão e vão procurar tirar partido da destabilização", alertou, defendendo "uma resposta responsável, unida e uma ação política e diplomática". O objetivo imediato é colocar em segurança os franceses e vários afegãos que trabalham com a França ou que defendem os direitos humanos, acrescentou.

"É nosso dever proteger aqueles que nos ajudam: intérpretes, motoristas, cozinheiros e muitos outros. Quase 800 pessoas já estão em solo francês. Várias dezenas de pessoas ainda estão lá. (...) Por estes permanecemos plenamente mobilizados", garantiu Macron.

Macron revelou que França vai enviar dois aviões militares e forças especiais, que devem estar dentro de poucas horas em Cabul para evacuar todos os estrangeiros que queiram abandonar o país. Em Cabul, para além dos seus diplomatas e funcionários da embaixada, a França está neste momento a proteger diversos delegados da União Europeia que ainda estão na capital, assim como funcionários de diversas nacionalidades de organizações não governamentais.

O chefe de Estado francês falou sobre a presença militar da França durante 13 anos, entre 2001 e 2014, dizendo que as mortes de 90 soldados franceses "não foram em vão" e que "o único inimigo da França" no Mundo é o terrorismo.