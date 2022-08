Jovem detida diz que a China tem uma prisão secreta no Dubai, onde detém uigures

O relato de Wu Huan, de 26 anos, pode ser a primeira prova de que a China está a operar uma prisão secreta (“black site”) para além das suas fronteiras. A jovem chinesa estava em fuga para evitar ser extraditada de volta à China porque o seu noivo é considerado um dissidente chinês.

De acordo com a “Associated Press”, a jovem foi raptada de um hotel no Dubai e detida por funcionários chineses numa propriedade convertida em prisão, onde viu ou ouviu dois outros prisioneiros, ambos uigures.

Foi interrogada e ameaçada em chinês e forçada a assinar documentos legais parar incriminar o seu noivo, contou Wu Huan à “AP”. Foi finalmente libertada a 8 de junho e está agora a procurar asilo na Holanda.

O relato de Wu Huan é o único testemunho conhecido de que Pequim instalou uma prisão secreta noutro país. A ser verdade, mostra que a China está a usar cada vez mais o seu poder para deter ou trazer de volta cidadãos do estrangeiro, sejam eles dissidentes, suspeitos de corrupção ou minorias étnicas como os uigures.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China negou a história. "O que vos posso dizer é que a situação de que a pessoa falou não é verdadeira", disse o porta-voz do ministério Hua Chunying esta segunda-feira. O Dubai e o Consulado chinês no Dubai também não responderam a vários pedidos de comentários.

Wu e o seu noivo, Wang Jingyu de 19 anos, não são uigures mas chineses han, a etnia maioritária na China. Wang Jingyu é procurado pela China porque publicou mensagens onde questionava a cobertura mediática chinesa dos protestos de Hong Kong em 2019 e as ações da China num conflito fronteiriço com a Índia.

Juntamente com uigures, a China tem vindo a reprimir dissidentes e ativistas de direitos humanos, e lançou uma campanha nacional anticorrupção para recuperar funcionários suspeitos.

Os “black sites” são prisões clandestinas onde os prisioneiros geralmente não são acusados de um crime e não têm qualquer recurso legal, sem fiança ou ordem judicial. Muitas vezes apresentam-se como quartos em hotéis ou pousadas.