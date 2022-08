Verdes alemães. A política está a mudar de cor e pode impor novas políticas a nível estadual e federal

As cheias que provocaram uma destruição sem precedentes nos estados ocidentais da Renânia-Palatinato e Renânia do Norte-Vestefália, uma vasta re­gião apanhada de surpresa por chuvas torrenciais no passado dia 15 de julho, puxaram os temas-chave dos Verdes para o topo da agenda política alemã. E da agenda eleitoral do próximo outono.

Olhando para o desastre de fora, quando países ricos e organizados como a Alemanha sofrem uma devastação a esta escala, toda a retórica relacionada com proteção contra extremos climáticos, antecipação, coordenação e emergência ganha justificação. É o que se torna evidente também a nível interno.