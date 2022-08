Clima. Até o melhor cenário é muito mau

Em qualquer cenário, a temperatura global vai aumentar. Até 2040, o planeta vai ultrapassar os 1,5°C relativamente ao período pré-industrial — o valor fixado no Acordo de Paris. Os eventos climáticos extremos serão mais frequentes e intensos nos próximos anos. O sexto relatório do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), divulgado esta segunda-feira, é a primeira avaliação abrangente do clima desde 2014. Conclui que a atividade humana é “inequivocamente” a causa das rápidas alterações climáticas, incluin­do a subida do nível das águas do mar, o degelo, o colapso dos glaciares, as ondas de calor, as inundações e as secas. O aviso do painel mundial é o mais grave até agora. É preciso uma redução “imediata, rápida e em larga escala” dos gases com efeito de estufa ainda durante esta década. Estas são as principais conclusões do relatório feito por mais de 230 cientistas e baseado em cerca de 14 mil estudos.

Quer no melhor ou no pior cenário, dentro de duas décadas a temperatura do planeta vai ultrapassar os 1,5°C, o limite definido no Acordo climático de Paris. “Atualmente, o aumento já é de 1,1°C relativamente ao período pré-industrial. Aquilo que o Acordo de Paris diz é que é desejável que não se ultrapassem os 2°C e que se deve fazer todo o esforço possível para que não se ultrapassem os 1,5°C, porque as consequências serão muito gravosas em todo o mundo”, explica Filipe Duarte Santos, investigador e especialista em ambiente e alterações climáticas. O planeta está a aquecer mais rápido do que se previa porque os sorvedouros de carbono, como as florestas e os oceanos, estão a enfraquecer e a ficar saturados. Resultado? Já não conseguem absorver tanto dióxido de carbono que é emitido para a atmosfera. E se o atual ritmo de emissões de gases com efeito de estufa for mantido, então o planeta vai aquecer ainda mais: a temperatura global vai subir 2,7°C em 2100, constata a organização, que estuda as alterações climáticas desde 1988. A Europa é especialmente afetada: as temperaturas subirão em todo o continente a um ritmo superior ao da média mundial.