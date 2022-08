Afeganistão. Porque se voltou a falar de guerra?

1 Afeganistão é sinónimo de guerra. Porquê?

Esta imagem decorre do facto de, nos últimos 200 anos, o país ter travado cinco guerras contra potências estrangeiras: os britânicos por três vezes (1838-42, 1878-80 e 1919-21), os soviéticos, no fim da Guerra Fria (1979-1989), e os norte-americanos, após o 11 de Setembro (2001-2021). O combate à ocupação soviética levou à formação de grupos de combatentes (mujahedin) que, desde então, se têm também guerreado entre si. Nos últimos anos, esta guerra civil tem sido alimentada pela Al-Qaeda e pelo Daesh. Dada a sua geografia acidentada e o carácter indomável do seu povo, o Afeganistão é muitas vezes descrito como “um cemitério de impérios”.