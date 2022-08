Criança de três anos entre as vítimas do tiroteio em Plymouth. Suspeito tinha licença de porte de arma

Foram conhecidos, entretanto, mais detalhes sobre o tiroteio que resultou na morte de cinco pessoas na cidade de Plymouth, no sudoeste de Inglaterra, na quinta-feira à noite. De acordo com a polícia, o suspeito, identificado como Jake Davison, 22 anos, tinha licença de porte de arma.

Entre as vítimas, encontram-se uma mulher de 51 anos que o suspeito conhecia e uma criança de três anos, do sexo feminino, e um familiar dela, um homem de 43 anos. As vítimas — que incluem ainda um homem de 59 anos e uma mulher de 66 — foram assassinadas em locais diferentes. Foram atingidas outras duas pessoas, que se encontram internadas mas em estado considerado estável. Depois de abrir fogo sobre as vítimas, o suspeito suicidou-se.

Na conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, Shaun Sawyer, chefe da polícia, reiterou que não há razões para acreditar que se tratou de um ato terrorista ou de alguma forma ligado à extrema-direita. De resto, praticamente todas as outras hipóteses estão em cima da mesa, referiu.

Segundo o jornal britânico “The Guardian”, há vídeos publicados nas redes sociais em que Jake Davison aparece a dizer como se “sente derrotado pela vida”, não tendo vontade de “fazer o que quer que seja”. Ou em que fala sobre o “Incel” (de “involuntary celibate”, ou celibatário involuntário), um movimento de jovens e homens misóginos e antifeministas, ainda que não se tenha identificado, em momento algum, como pertencente a esse movimento. Através do seu canal no YouTube, seguia várias contas com conteúdos relacionados com armas.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito tinha licença de porte de arma desde 2020, mas ainda não se sabe qual a ligação entre a arma utilizada no crime e essa licença.