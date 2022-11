Wagner: o “exército de retaguarda” que suja as mãos por Moscovo. E que foi exposto numa nova investigação

O Kremlin bem tenta, mas é cada vez mais difícil negar as suas ligações ao grupo de mercenários russos com o nome do compositor alemão Wagner. Na Líbia, palco de um dos conflitos em que o grupo está envolvido, foi encontrado um tablet, pertencente a um dos seus membros, que expôs o papel do grupo e as várias operações em que está envolvido, bem como nomes de código de soldados que oferecem provas mais ou menos irrefutáveis sobre esta filiação.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler