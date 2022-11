Eleições na Alemanha. Sondagem revela cenário incerto na sucessão de Merkel

A pouco mais de um mês das eleições gerais na Alemanha, a mais recente sondagem sobre o escrutínio de setembro revela que a sucessão da chanceler Angela Merkel mantém-se incerta, com os conservadores, encarados como favoritos, a perderem terreno.

"Sondagem choque!" foi o título escolhido para a manchete de quarta-feira do jornal Bild, o mais lido na Alemanha, a propósito de uma sondagem realizada para o canal alemão RTL que atribuiu à ala conservadora alemã, composta pela União Democrata-Cristã (CDU, partido de Merkel) e pela União Social-Cristã (CSU, o partido-gémeo da CDU na Baviera), 23% das intenções de voto para as eleições agendadas para o próximo dia 26 de setembro.

Estas projeções representam um decréscimo de 13 pontos percentuais em relação ao início do ano, bem como um recuo em relação aos cerca de 30% que os conservadores apresentavam há algumas semanas.

A mesma sondagem atribuiu 20% das intenções de voto ao Partido Verde alemão, cuja candidata a chanceler é Annalena Baerbock, seguido de perto pelo Partido Social-Democrata (SPD, centro-esquerda), que regista 19% e que tem como candidato a chanceler o atual ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz.

No mesmo dia em que foi publicada esta sondagem, que dá indícios de uma disputa eleitoral renhida e ainda incerta, o líder da CDU, Armin Laschet, apontado até agora como o favorito para substituir Merkel (no poder há 16 anos) na liderança do país, arrancou com a sua campanha.

Um centro de treino de boxe para jovens na cidade de Frankfurt foi o local escolhido pelo líder dos conservadores alemães para dar início à "maratona" de ações eleitorais que se vai prolongar pelas próximas semanas.

Bem-humorado, segundo descreveram as agências internacionais, o líder da CDU entrou no ringue, colocou um par de luvas de boxe azuis e desferiu um golpe à direita e outro à esquerda contra as luvas de um treinador.

A CDU "vai lutar nesta campanha", prometeu Armin Laschet, de 60 anos, citado pelas agências internacionais, que afirmam que o líder conservador e atual governador do Länder (estado federado) da Renânia do Norte-Vestfália estará a ser penalizado nas sondagens pela gestão das inundações que devastaram a região oeste do país em meados de julho e que provocaram pelo menos 190 mortes.

A Renânia do Norte-Vestfália foi uma das zonas mais afetadas pelas inundações.

A polémica instalou-se na Alemanha após as inundações, nomeadamente sobre a capacidade de antecipação por parte das autoridades de acontecimentos meteorológicos extremos, sobre o funcionamento do sistema de alerta e sobre as medidas de evacuação adotadas.