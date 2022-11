Afeganistão. Cabul pode ser tomada pelos talibãs em 90 dias

Os talibãs podem isolar a capital do Afeganistão em 30 dias e tomá-la em 90, avançou uma autoridade de defesa dos Estados Unidos à Reuters, citando os serviços de inteligência norte-americanos. A nova avaliação do cenário em Cabul, feita esta quarta-feira, tem em conta os avanços do movimento fundamentalista islâmico em todo o país, que tem ganho rapidamente terreno com a saída das forças estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos.

Os combatentes islâmicos controlam agora 65% do Afeganistão e tomaram ou ameaçam tomar 11 capitais de províncias, adiantou um alto funcionário da União Europeia na terça-feira. Faizabad, na província de Badakhshan, no nordeste do país, tornou-se esta quarta-feira a oitava capital de província a ser tomada.

O governo afegão tem lutado para conter os ataques e as previsões podem não se confirmar se “as forças de segurança afegãs conseguirem reverter o avanço oferecendo mais resistência”, disse a mesma fonte à Reuters.

Face aos desenvolvimentos dos últimos dias, os países estrangeiros procuram garantir a segurança dos seus funcionários, tentando retirálos rapidamente de Cabul, confirmaram vários serviços de segurança. Também as companhias aéreas internacionais estarão a ser aconselhadas a fazer sair os seus colaboradores.

“Com a queda de Faizabad, todo o nordeste ficou sob o controle dos talibãs”, declarou Jawad Mujadidi, membro do conselho provincial de Badakhshan.