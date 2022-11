“Epidemia de sequestros” na Nigéria: mais de 1000 crianças raptadas por grupos armados este ano

Mais de mil alunos foram raptados este ano na Nigéria, dos quais 200 continuam desaparecidos. As escolas do norte do país tornaram-se alvos principais de grupos criminosos. A população fala de uma “epidemia de sequestros”, escreve o “The Guardian”.

Muitas das vítimas são crianças em idade escolar e o número de vítimas ultrapassa já os 300 estudantes sequestrados em 2014 pelo grupo radical islâmico Boko Haram.

As comunidades locais apontam uma "surpreendente falta de segurança” nas escolas e dizem que o norte da Nigéria se tornou num “refúgio” para gangues sequestradores.

No passado mês de maio, a filha de 16 anos de Danboye Bege foi um dos 128 alunos sequestrados enquanto se preparavam para os exames na Escola Batista Bethel, na região de Kaduna. E só na semana passada é que este pai voltou a rever a filha, quando 27 estudantes foram libertados pelos criminosos, depois de as famílias terem aceitado pagar os pedidos de resgate.

“Vendi todos os meus pertences. Vendi a nossa casa, um terreno que adquiri… Tive de o fazer para pagar a libertação da minha filha”, conta Danboye Bege, citado pelo Guardian.

“A minha filha está agora a recuperar-se e está forte, em todos os sentidos”, acrescenta o pai da aluna sequestrada.

As autoridades nigerianas acreditam que na região existem mais de 3 mil pequenos gangues que levam a cabo estes sequestros, instalando um clima de medo permanente nas populações. Os criminosos operam a partir das florestas onde se refugiam e orquestram raptos em massa em cidades e zonas rurais.

Acredita-se que muitos dos membros destes grupos armados são de etnia Fulani, com uma sociedade muçulmana culturalmente organizada em pequenos grupos de pastores nómadas.